Nejvíce nominací na Oscara letos připadlo snímku Tvář vody mexického režiséra Guillerma del Toro, získal jich třináct. Film zabodoval mimo jiné v kategorii nejlepší film a nejlepší režisér. Nominace v úterý v Los Angeles oznámila americká filmová akademie. Prestižní ocenění budou vyhlášena 4. března.

Druhým nejúspěšnějším filmem co do počtu nominací je válečné drama Dunkerk, které jich získalo osm, a film Tři billboardy kousek za Ebbingem, který má šanci na slavnou zlatou sošku v sedmi kategoriích. Dobře si se šesti nominacemi vede také snímek Nejtemnější hodina.

Na nejlepšího herce aspiruje představitel někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla z Nejtemnější hodiny, britský herec Gary Oldman. Konkurenty mu budou Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Daniel Kaluuya (Uteč), Daniel Day-Lewis (Nit z přízraků) a Timothée Chalamet (Call Me by Your Name).

V kategorii nejlepší herečka byly podle očekávání nominovány Frances McDormandová (Tři billboardy kousek za Ebbingem) a Saoirse Ronanová (Lady Bird). Pětici nominovaných doplňují Meryl Streepová (Akta Pentagon: Skrytá válka), Sally Hawkinsová (Tvář vody) a Margot Robbieová (Já, Tonya).

V kategorii nejlepší kamera byla letos poprvé nominována žena, Rachel Morrisonová za rodinnou ságu z Mississippi 40. let Mudbound. Tento film má celkem čtyři nominace, mimo jiné v kategorii nejlepší adaptovaný scénář nebo herečka ve vedlejší roli. Média si rovněž všímají, že v kategorii nejlepší kamera získal svou již 14. nominaci Roger Deakins (Blade Runner 2049), Oscara ale dosud nikdy nedostal.

Česká republika neměla letos v souboji o Oscara za nejlepší cizojazyčný film svého zástupce. Česká filmová a televizní akademie sice vyslala do klání snímek Bába z ledu režiséra a scenáristy Bohdana Slámy, neprošel ale ani prvním kolem výběru devíti filmů, který se dnes zúžil na nominovanou pětici. Mezi ní je například chilský snímek A Fantastic Woman nebo maďarský film On Body and Soul. Vypadl ale favorit, německo-francouzský snímek Odnikud režiséra Fatiha Akina, který na začátku ledna získal Zlatý glóbus pro nejlepší neanglicky mluvený film.

Filmy a tvůrci, nominovaní na ceny Akademie filmových umění a věd za rok 2017 v hlavních kategoriích:

Nejlepší film:

Call Me By Your Name (Dej mi tvé jméno) - producenti Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georgesová a Marco Morabito,

Nejtemnější hodina - producenti Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruceová, Anthony McCarten a Douglas Urbanski

Dunkerk - producenti Emma Thomasová a Christopher Nolan

Uteč - producenti Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. a Jordan Peele

Lady Bird (Beruška) - producenti Scott Rudin, Eli Bush a Evelyn O'Neillová

Nit z přízraků - producenti JoAnne Sellarová, Paul Thomas Anderson, Megan Ellisonová a Daniel Lupi

Akta Pentagon: Skrytá válka - producenti Amy Pascalová, Steven Spielberg a Kristie Macosková Kriegerová

Tvář vody - producenti Guillermo del Toro a J. Miles Dale

Tři billboardy kousek za Ebbingem - producenti Graham Broadbent, Pete Czernin a Martin McDonagh

Režie:

Christopher Nolan - Dunkerk

Jordan Peele - Uteč

Greta Gerwigová - Lady Bird (Beruška)

Paul Thomas Anderson - Nit z přízraků

Guillermo del Toro - Tvář vody

Herec v hlavní roli:

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name (Dej mi tvé jméno)

Daniel Day-Lewis - Nit z přízraků

Daniel Kaluuya - Uteč

Gary Oldman - Nejtemnější hodina

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq. (Vážený pan Roman J. Israel)

Herečka v hlavní roli:

Sally Hawkinsová - Tvář vody

Frances McDormandová - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Margot Robbieová - Já, Tonya

Saoirse Ronanová - Lady Bird (Beruška)

Meryl Streepová - Akta Pentagon: Skrytá válka

Herec ve vedlejší roli:

Willem Dafoe - The Florida Project (Projekt Florida)

Woody Harrelson - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Richard Jenkins - Tvář vody

Christopher Plummer - Všechny prachy světa

Sam Rockwell - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Herečka ve vedlejší roli:

Mary J. Bligeová - Mudbound (Připoutaní k zemi)

Allison Janneyová - Já, Tonya

Lesley Manvilleová - Nit z přízraků

Laurie Metcalfová - Lady Bird (Beruška)

Octavia Spencerová - Tvář vody

Neanglicky mluvený film:

Fantastická žena - Chile, režie Sebastián Lelio

L'insulte (Urážka) - Libanon, režie Zijád Duajrí

Nemilovaní - Rusko, režie Andrej Zvjagincev

O těle a duši - Maďarsko, režie Ildikó Enyediová

Čtverec - Švédsko, režie Ruben Östlund

Nejlepší animovaný film:

Mimi šéf - režie Tom McGrath

The Breadwinner (Živitel rodiny) - režie Nora Twomeyová

Coco - režie Lee Unkrich a Adrian Molina

Ferdinand - režie Carlos Saldanha, Cathy Malkasianová a Jeff McGrath

S láskou Vincent - režie Dorota Kobielá a Hugh Welchman)

Kamera:

Roger A. Deakins - Blade Runner 2049

Rachel Morrisonová - Mudbound (Připoutaní k zemi)

Bruno Delbonnel - Nejtemnější hodina

Dan Laustsen - Tvář vody

Hoyte Van Hoytema - Dunkerk

Původní scénář:

Emily V. Gordonová a Kumail Nandžiani - Pěkně blbě

Jordan Peele - Uteč

Greta Gerwig - Lady Bird (Beruška)

Guillermo del Toro a Vanessa Taylorová - Tvář vody

Martin McDonagh - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Scénář podle předlohy:

James Ivory - Call Me By Your Name (Dej mi tvé jméno)

Scott Neustadter a Michael H. Weber - The Disaster Artist (Katastrofální umělec)

Scott Frank, James Mangold a Michael Green - Loganovi parťáci

Aaron Sorkin - Velká hra

Virgil Williams a Dee Reesová - Mudbound (Připoutaní k zemi)

Hudba:

Hans Zimmer - Dunkerk

Jonny Greenwood - Nit z přízraků

Alexandre Desplat - Tvář vody

John Williams - Star Wars: Poslední z Jediů

Carter Burwell - Tři billboardy kousek za Ebbingem

Nejlepší píseň:

Mighty River - hudba a text Mary J. Bligeová, Raphael Saadiq a Taura Stinsonová; Mudbound (Připoutaní k zemi)

Mystery Of Love - hudba a text Sufjan Stevens; Call Me By Your Name (Dej mi tvé jméno)

Remember Me - hudba a text Kristen Andersonová-Lopezová a Robert Lopez; Coco

Stand Up For Something - hudba Diane Warrenová, text Lonnie R. Lynn a Diane Warrenová; Marshall

This Is Me - hudba a text Benj Pasek a Justin Paul; Největší showman