Výstava ve švýcarském Kunstmuseu Bern představuje poprvé veřejně výběr děl ze sbírky Hildebranda Gurlitta (1895 – 1956), Hitlerova obchodníka s uměním. Gurlitt začínal po první světové válce jako kurátor mladého německého umění, hlavně expresionismu, ale po nástupu národních socialistů v Německu k moci začal s nacisty spolupracovat a pro Říši obstarával peníze prodejem zkonfiskovaného avantgardního umění do zahraničí.

O Gurlittově sbírce se veřejnost dozvěděla v roce 2013, poté co byla nalezena při domovní prohlídce celníků v bytě obchodníkova syna - Cornelia Gurlitta. Nález spustil vleklé soudní spory a pracné zkoumání původu děl, které potrvají ještě několik let. Když v květnu 2014 Cornelius Gurlitt zemřel, odkázal z neznámých důvodů celou sbírku, stále zadržovanou úřady, malému a méně známému veřejnému muzeu ve švýcarském Bernu.

Po více než půl roce od převzetí první skupiny děl uspořádalo Kunstmuseum Bern výstavu nazvanou “Zpráva o Gurlittově sbírce. Zvrhlé umění – zabavené a prodané.” Zároveň probíhá výstava další části sbírky v německém Bonnu, zaměřená na díla zcizená nacisty. Nikola Dollová, jedna z kurátorek bernské výstavy, řekla v rozhovoru pro HN, že kdo do konce března nestihne vidět ani jednu z přehlídek, může se těšit na spojený projekt, který se připravuje na konec září v Berlíně.

HN: Cornelius Gurlitt jmenoval ve své závěti Kunstmuseum Bern jako jediného dědice sbírky po svém otci. Už se dnes ví, proč si vybral právě vaše muzeum?

Skutečně to nevíme, proč si vybral právě Kunstmuseum Bern jako dědice. Víme, že naše muzeum znal, že měl v Bernu obchodníka s uměním, také že město navštívil v dětství, protože zde měl strýce. Ten ale v Bernu působil asi jen dva nebo tři roky. To jsou kusé informace, které máme, ale nikdy jsme nezjistili, proč nám umělecká díla odkázal.

HN: A tento obchodník s uměním, kterého jste zmínila, měl k muzeu nějakou vazbu?

Jde o velmi známý a etablovaný tradiční aukční dům, založený už na konci 19. století - Gutekunst und Klipstein dnes existující pod názvem Galerie Kornfeld. Hildebrand Gurlitt s Gutekunst Klipstein obchodoval, ale není jasné, zda toto hrálo nějakou roli.

HN: Je už zřejmé, odkud malby, kresby a grafiky z Gurlittovy sbírky pocházejí?

To je velmi složité. Víme jistě, že šest děl bylo ukradených. Od loňského podzimu k nim přibylo sedmé. Šest děl už bylo navráceno a u sedmého jsme se teprve nedávno dozvěděli o původních majitelích, takže ten proces navrácení začal.

HN: A to jsou díla, která zatím zůstala v Německu?

Zkoumání původu je v rukou týmu německých výzkumníků od objevu sbírky. V Bernu s tímto zkoumáním začínáme teď na začátku roku. Půjde o díla, kde není podezření, že jde o umění ukradené. Jde o umění zkonfiskované z německých veřejných sbírek samotným Německem. Tato díla mohl Gurlitt koupit v aukcích. Jde asi o 300 děl. Celkem se našlo 1557 děl, sedm z nich dnes považujeme za díla ukradená, a u 153 existuje podezření, že byla ukradena.

My zatím ještě všechna ta díla nevlastníme. Zdědili jsme je, ale existuje smlouva mezi našim muzeem, německou vládou a bavorskou vládou o tom, že v Německu proběhne zkoumání původu děl a našemu muzeu připadnou jen díla, u kterých vyloučíme podezření, že byla ukradena. Takže od července 2017 tu máme už 60 děl, kde toto podezření není. Jde o kategorii už zmíněných konfiskátů ze skupiny takzvaného “zvrhlého umění”.

HN: Ale děl na současné výstavě v Bernu je celkem 153...

Ano, ta ostatní díla jsou zápujčky z Německa. Jde o umělecká díla, které jsou někde uprostřed - říkáme jim “žlutá”: nejsou pravděpodobně ukradená, ale jejich provenienci přesně neznáme. Tady u těchto děl si naše muzeum může vybrat, zda je převezme, nebo zda zůstanou v držení německého státu.

HN: Takže velké množství děl z celkových 1 557 je stále v Německu a jsou zkoumána?

Ano. Jsou rozdělená na různé skupiny. Jedna například čítá asi 400 děl, a to je rodinné umění - díla která namaloval dědeček Hildebranta Gurlitta Louis v 19 století. A také díla sestry Hildebranta, která zemřela v roce 1919. Asi kolem 550-610 děl patří do skupiny děl takzvaného zvrhlého umění zkonfiskovaného nacisty z německých muzeí. U některých už průzkum původu byl proveden a tam asi nejde o uloupené umění. Celkem 60 děl z této skupiny je teď u nás v Bernu. Zbývá tady ještě udělat hodně badatelské práce.

HN: Takže ani nevíte, kdy a kolik děl k vám do Bernu přijde?

To nevíme. To se rozhodne až v následujících letech.

HN: Jak to, že nejsou problematická ta díla, která Němci sami zkonfiskovali ze svých státních sbírek?

Z právního hlediska je nelze považovat za ukradené umění, protože je vlastnila státní můzea a stát je zkonfiskoval. Navíc později tyto konfiskace legalizoval a ani po válce nebyl tento zákon nikdy zpochybněn. Takže většina těchto děl byla legálně koupena Hildebrandem Gurlittem. Existuje řada smluv mezi ním a německým státem, že tato díla koupil nebo vyměnil, například transakcemi s říšským ministerstvem propagandy a podobně.

HN: Nebylo pro Gurlitta riskantní si kupovat “zvrhlé umění,” kterým nacisté opovrhovali?

Gurlittova výhoda byla ta, že byl jedním ze čtyr německých obchodníků s uměním, kteří měli pověření prodávat umění na mezinárodním trhu. Takže měl možnost ledasco nakupovat, brát do komise, směňovat a podobně.

HN: Vašemu muzeu trvalo asi šest měsíců, než padlo rozhodnutí dědictví přijmout. Jaké byly faktory pro a proti?

Já jsem u těchto diskusí nebyla, protože jsem nastoupila do muzea až na začátku loňského roku. Ale rada muzea musel zvážit všechna rizika, která by mohla s přijetím Gurlittova dědictví plynout.

HN: Třeba reputační riziko?

To nemyslím. Hlavně to byla právní rizika, pokud by šlo o ukradené umění. Jsou-li díla problematická, je třeba velká opatrnost. Navíc je to i otázka peněz, privátních sponzorů a podobně. Od loňského roku u nás vzniklo oddělení výzkumu původu, se třemi specialisty. Je naší zodpovědností zkoumat původ děl z Gurlittovy sbírky. Oddělení ale slouží i naším vlastní sbírkám.

HN: Jak je to s restaurováním? Byla díla nalezená v Gurlittově sbírce v dobré kondici?

Obecně lze říci, že jsou ta díla v dobrém stavu. Ne ve velmi dobrém, ale dobrém. Část restaurování už proběhla v Německu hned po objevení. A také, když k nám díla dorazila v červenci. Postavili jsme dokonce speciální restaurátorskou laboratoř, do které návštěvníci muzea mohli vidět z venčí. Na restaurování pracoval dva měsíce tým asi deseti lidí, včetně studentů z místní umělecké univerzity.

HN: Právě probíhající výstava se také zaměřuje na samotnou osobu Gurlitta, který patřil v době třetí říše k prominentním a velmi aktivním obchodníkům s moderním uměním. Výstava ukazuje jeho dráhu od ambiciózního ředitele muzea ve Zwickau - a vášnivého obhájce moderního umění - až po nákupčího pro plánované "Führermuseum" v Linci. Zároveň některým umělcům v exilu pomáhal, například Ottu Dixovi. Jak se na něj dnes díváte?

To je zajímavá otázka, ale je těžké ji zodpovědět. Jeho život je plný protikladů. Přišel o místo kvůli útokům nacistů na začátku 30. let. - dokonce dvakrát. Pak se rozhodl, ze se bude zabývat obchodem s uměním a s Nacisty začal spolupracovat.

HN: Byly peníze nebo umění jeho hlavní motivací?

Myslím, že to byly tři důvody: chtěl zůstat ve světě umění, mít s umělci styk a organizovat výstavy. Samozřejmě mu šlo i o to v diktatuře nacistického Německa přežít - nezapomínejte, že byl čtvrteční Žid. A když se stal jedním z obchodníků s umění na okupovaných územích západní Evropy, tak udělal zřetelné rozhodnutí obchodovat se zkonfiskovaným uměním. Pravděpodobně si pro sebe našel výmluvu, že ho bude prodávat těm, kdo takové umění ocení. Ale na okupovaných územích, například v Paříži, to už bylo něco jiného. Tam se zúčastnil nákupů pro německá muzea, pro individuální zákazníky a pro Projekt Linz Adolfa Hitlera. A tak se stal součástí té zkázy. Člověk se vždycky ptá, co Hildebrand Gurlitt všechno udělal. Ale možná bylo lepší tu otázku obrátit a ptát se, co bylo to, co neudělal, čemu se nepostavil. Pak dostaneme jinou perspektivu, než jen pohled na člověka, který se snažil umění zachraňovat. Navíc si Gurlitt obchodem s uměním prokazatelně velmi polepšil, takže peníze tu hrály také velkou roli.

HN: Zajímavé také je, že ho po válce nečekal žádný trest a podařilo se mu vrátit do uměleckého světa. Co je podle vás klíčové sdělení současné výstavy v Bernu?

Název odkazuje k té části Gurlittovy sbírky, která je velmi typická. Asi 500 děl původně pochází z konfiskací v muzeích, které německý stát prováděl v období 1937 a 1938. Je to vlastně ta část sbírky, ke které měl Hildebrand Gurlitt velmi blízký vztah, expresionistické umění, kterému dával přednost. Zájem o tento směr u něho byl od mládí, mnozí ti umělci pocházeli z Drážďan, jako on: skupina Die Brücke nebo Otto Dix. To byla díla lidí, se kterými se stýkal, o kterých psal ve dvacátých letech.

Také jsme chtěli touto výstavou ukázat, že myšlenka ”zvrhlého umění” - jakkoli to byl propagandistický koncept nacistů, jejich kulturní politika - má své kořeny mnohem starší. Ta myšlenka má původ v době kolem konce 19. století a má co dělat obecně s přijetím moderního umění jako takového. Chtěli jsme ukázat, že myšlenka “zvrhlého umění” nespadla z nebe, nezrodila se v myslích nacistů, ale měla starší původ a skrz nacistickou kulturní politiku došlo jen k její radikalizaci.

HN: Jaký byl Hildebrand Gurlitt sběratel? V listopadu vyšel článek v The New York Times, kde autor označil sbírku za “jakýsi inventář obchodníka. Toto a tamto, kurátorský výběr asi tak jako když stojíte před regálem s kosmetikou v obchodním domě...”

Ano, je to miš-maš. Díla pocházejí z mnoha zdrojů. Ale lze jasně vidět, které skupiny děl tu jsou - je tu rodinná sbírka, jsou du klasická díla, nakoupená na francouzském trhu… Pak je tu velká část moderního umění. Když budete studovat písemnosti a projevy Hildebranda Gurlitta, tak uvidíte, že po roce 1948, když působil v Düsseldorf, tak se rozhodl některé konkrétní části sbírky půjčovat muzeím nebo organizovat putovní výstavy, kam svá díla půjčoval. To jsou díla skupin Die Brücke, umělců Bauhausu a dalších, na kterých mu nejvíce záleželo. Existuje dopis, ve kterém píše poprvé, že toto by mohla být “Gurlittova sbírka.” Tím chci říci, že na konci 40. let nebo na začátku padesátých se rozhodl prohlásit tato díla, která získal z konfiskací, jako svou sbírku. Musíme ta díla ještě podrobit dalšímu zkoumání, ale část toho je skutečná sbírka a mnoho ostatního je prostě miš-maš.

HN: Teď vaše muzeum čeká další výzkum původu získaných děl. Co ale plánujete dál?

Od 13. dubna vystavíme další část Gurlittovy sbírky u nás v Bernu. Částečně to bude výstava, teď probíhající v Bonnu, ale bude upravená aby byla více zaměřena na Švýcarsko - třeba na to, která díla zde Gurlitt prodal nebo kteří švýcarští obchodníci byli aktivní na trhu v Paříži v době okupace. Pak bude ještě třetí výstava, jakási kombinace vystav v Bernu a Bonnu, a to v Berlíně, na konci září. A také jsme v kontaktu s jedním muzeem v Izraeli, které se zajímá o možnost samostatné výstavy.