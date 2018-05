Film amerického režiséra Terryho Gilliama s názvem Muž, který zabil Dona Quijota, se bude moci na filmovém festivalu v Cannes promítat. O verdiktu pařížského soudu, který rozhodoval ve sporu o práva k jednomu z nejočekávanějších snímků letošního canneského festivalu, informovali ve středu na Twitteru tvůrci filmu. Gilliam, bývalý člen britské komediální skupiny Monty Python, se projekce filmu 19. května osobně zúčastní.

"S potěšením oznamujeme, že Terry Gilliam a jeho film Muž, který zabil Dona Quijota bude na festivalu v Cannes 19. května jako závěrečný film festivalu. Soudci řekli ANO," stojí na příspěvku tvůrců filmu. Sdělení doprovází hashtag #QuixoteVive, tedy francouzsky "Quijote žije".

