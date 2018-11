Na 4. ročníku Metronome Festivalu Prague 21. až 22. června 2019 na pražském Výstavišti vystoupí němečtí Kraftwerk. Jedni z průkopníků elektronické hudební scény nabídnou vedle muziky také audiovizuální zážitek. Kvůli jeho vychutnání obdrží každý návštěvník speciální brýle pro sledování projekcí ve formátu 3D. Za pořadatele o tom informovala Lenka Netušilová.

Elektronická legenda Kraftwerk se v Praze naposledy představila v roce 2015 ve zcela zaplněném sále Fora Karlín. Čtveřice muzikantů Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert a Falk Grieffenhagen předvedla vizuálně působivou show s trojrozměrnými efekty. Nechyběl v ní žádný z léty prověřených hitů této formace - Autobahn, Tour de France, Radio-Activity, Robots, Trans-Europe Express nebo The Man Machine. Mezi účastníky koncertu opatřené černobílými 3D brýlemi "vyjížděly" mercedes, lokomotiva vlaku nebo anténa vysílače. Nadšený aplaus sklidil létající talíř, který na projekčním plátně přistál přímo vedle budovy Fora Karlín.

Skupinu, jejíž jméno zní v překladu "elektrárna", založili v Düsseldorfu v roce 1970 spolužáci z konzervatoře Ralf Hütter a Florian Schneider. Na koncertech je doplňovali další hudebníci. Již v začátcích často vystupovali maskováni v kostýmech robotů. Kraftwerk poprvé v Česku hráli v pražském Paláci kultury v roce 1991.

Festival zároveň avizuje i další kapelu ze střední Evropy, kterou je formace Kamp!, jež patří aktuálně mezi nejoblíbenější polské taneční kapely. Elektronické trio vzniklo roku 2008 a stylově se inspirovalo 80. léty i britskou taneční hudbou 90. let. Již v září pořadatelé Metronomu oznámili, že se s příštím ročníkem pražského festivalu Metronome do Česka po šesti letech vrátí britská kapela Morcheeba. Přijede s albem Blaze Away z letošního června.

První ročník festivalu Metronome se na Výstavišti odehrál v roce 2016 s hlavními hvězdami Iggym Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli hlavně na Stinga a Kasabian a letos na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack. Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků na prvním ročníku na letošních 18 tisíc lidí.