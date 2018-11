Národní galerie (NGP) uvažuje o výstavbě nové budovy, která by mohla stát poblíž stanice pražského metra Hradčanská. V pátek to řekl ředitel NGP Jiří Fajt. Na potřebu nové moderní budovy, která by doplnila soubor historických staveb spravovaných NGP, slyší i premiér Andrej Babiš (ANO).

Pozemek mezi stanicí Hradčanská a Svatovítskou ulicí vlastní z větší části Správa železniční dopravní cesty, menší část patří pražskému magistrátu.

NGP podle svého šéfa Fajta potřebuje budovu, která by vznikla přímo pro potřeby vystavování umění, zejména moderního a současného.

Všechny objekty, které spravuje a v nichž má stálé expozice a pořádá výstavy, vznikly za jiným účelem. Ty nejstarší mají původ ve středověku a i nejmladší Veletržní palác má už téměř stoletou historii. K jeho přestavbě se Fajt několik let upíná a plánuje vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž za účelem přeměny objektu určeného pro veletrhy na moderní prostory pro prezentaci umění.

O nové budově ale NGP mluví od nástupu Fajta do jejího čela. "Národní galerie jedná o potenciálním budoucím využití pozemku nedaleko Hradčanské. Jedná se o zcela výjimečnou možnost, kterou v tuto chvíli vnímáme jako skvělou myšlenku pro další rozvoj naší instituce, potažmo kultury v hlavním městě. Pokud by v budoucnu skutečně došlo k převedení pozemku na Národní galerii, nabízí se jeho využití pro stavbu nové velkolepé moderní budovy pro prezentaci současného umění," řekl v pátek Fajt.

Pozemek, u nějž je podle Fajta ještě třeba vyjasnit u některých jeho menších částí vlastnické poměry, by podle vedení NGP umožnil i výstavbu logistického návštěvního centra s velkokapacitními parkovišti, které by mohli využívat nejen návštěvníci galerie. "Tato prestižní lokalita nedaleko Pražského hradu se skvělou dopravní obslužnosti tak skýtá obrovský potenciál pro budoucí rozvoj kulturní nabídky v Praze a může, podobně jako vídeňský Museums Quartier, zcela zásadním způsobem zkvalitnit návštěvnický komfort i životní úroveň obyvatel Prahy 6," uvedl Fajt.

SŽDC podle dřívějších informací podepsala kupní smlouvu, která počítá s budoucím prodejem pozemků v okolí Dejvického nádraží u stanice Hradčanská, s developerskou společností Amádeus Real. V registru smluv je uvedena cena 283 milionů korun, podle expertů, které oslovila Česká televize, se však cena pozemků pohybuje až kolem miliardy korun. Firma tvrdí, že cena pozemků bude mnohem vyšší, než je uvedeno v současné smlouvě o budoucí koupi. SŽDC nyní podmínky smlouvy a její okolnosti prověřuje.