Kapela Jamiroquai, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay, roztančí 25. května příštího roku pražskou O2 arenu. Skupina zapsaná v Guinnessově knize světových rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob nabídne taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra. Za pořádající agenturu Live Nation o tom v úterý informoval Petr Novák.

Vystoupení Jamiroquai se loni stalo jedním z vrcholů festivalu Colours of Ostrava. "Od doby svého vzniku se Jamiroquai stali jednou z nejúspěšnějších hudebních formací na světě. Vydáním debutového alba Emergency on Planet Earth v roce 1993 Jamiroquai v podstatě vytvořili svůj vlastní hudební žánr a svým originálním moderním popem ovlivnili mnohé z dnešních aktuálních umělců a kapel," uvedl Novák.

Předprodej vstupenek v cenách 1590 až 2190 korun bude zahájen 7. prosince.

Kapela Jamiroquai od svého vzniku získala nominace a cenu Grammy, vítězství v hudebních soutěžích televize MTV Video Music Awards a Mobo Awards, mnoho nominací na britskou hudební cenu Brit Awards, prodala desítky milionů alb, trhala rekordy v hitparádách, roztančila festivaly i největší světové koncertní haly.

Frontmanem a hlavní tváří je po celou dobu existence kapely zpěvák a skladatel Jason Kay. Jamiroquai byli, společně například s Brand New Havies či Galliano, počátkem 90. let nejvýznamnější hudební skupinou, spojenou s příchodem acid jazzu. Pozdější alba skupiny se hudebně posunula i do dalších oblastí, jako je pop, disco a elektronika. Svou osmou, zatím poslední, desku Automaton kapela vydala loni na jaře.

Jméno Jamiroquai používané jak pro celou kapelu, tak pro samotného Kaye, odkazuje na indiánský kmen Irokézů a naznačuje jeho pochopení pro jejich tragický úděl.