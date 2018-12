Nejvíce nominací na letošní americké filmové ceny Zlatý glóbus získal snímek Vice o někdejším americkém viceprezidentovi Dicku Cheneyem, který byl navržen v šesti kategoriích, včetně nejlepší film-komedie. Jen o jednu nominaci méně mají romantické drama Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga, road movie Green Book a historický film Favoritka. Nominace byly oznámeny ve čtvrtek v Los Angeles.

V kategorii komedie-muzikál se o Zlaté glóby, které každoročně naznačí i možné kandidáty na prestižní Oscary, letos utkají kromě snímku Vice i komedie Šíleně bohatí Asiati, historický film řeckého režiséra Jorgose Lanthimose Favoritka, road movie Green Book o afroamerickém pianistovi a rodinný pohádkový muzikál Mary Poppins se vrací.

V kategorii drama byly letos nominovány i dva snímky s hudební tematikou - romantické drama Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga a životopisný film Bohemian Rhapsody o zpěvákovi skupiny Queen Freddiem Mercurym. Konkurovat jim budou dobrodružný BlackPanther, příběh černošského policisty, který pronikl mezi členy Ku-klux-klanu, BlacKkKlansman a romantické drama If Beale Street Could Talk od režiséra oscarového filmu Moonlight Barryho Jenkinse.

Šanci na zlatou sošku glóbu má letos například i britský komik Sacha Baron Cohen, který je nominovaný v kategorii nejlepší televizní herec za komediální seriál Who Is America? (Kdo je Amerika?), v němž se pustil do amerických politiků. Cohen už doma jeden Zlatý glóbus má, dostal ho v roce 2007 za fiktivní dokument Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu.

Snímek Vice (Viceprezident) je nominován mimo jiné v kategoriích nejlepší režie i filmový scénář (Adam McKay), nejlepší film-komedie nebo muzikál i nejlepší filmový herec v komedii/muzikálu v hlavní roli i ve vedlejší roli. Postavu Cheneyho, který druhý nejvyšší úřad v USA zastával za vlády George Bushe mladšího (2001-2009), ztvárnil Christian Bale a za vedlejší roli Bushe je nominován Sam Rockwell.

Ani největší počet nominací však nemusí být zárukou, že film dostane i nejvíce cen. Loni vévodil nominacím na Zlaté glóby snímek z období studené války Tvář vody režiséra Guillerma del Tora, který ale nakonec ze sedmi nominací proměnil jen dvě.

V kategorii nejlepší neanglicky mluvený film, v níž musí být minimálně 51 procent dialogů v neanglickém jazyce, byly letos nominovány libanonské drama Kafarnaum (Capernaum), belgický snímek o problémech transgenderových osob Dívka, příběh z poválečného Německa Werk ohne Autor (Dílo bez autora), který se natáčel i v Česku, japonský film Zloději a mexické drama Roma, které získalo hlavní cenu na festivalu v Benátkách. Celkem se přihlásilo 80 filmů z padesátky zemí, ČR se o nominaci neucházela.

O cenách Zlatý glóbus rozhoduje devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Poprvé se ceny udělovaly v roce 1944. Letošní vítězové budou vyhlášeni v noci z 6. ledna a někteří z nich budou zřejmě i v nominacích na Oscara, které budou známy 22. ledna.

