Americký oscarový režisér Woody Allen zažaloval společnost Amazon o 68 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) za to, že odmítá distribuovat jeho film A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku) a nechce pokračovat v natáčení dalších tří snímků. Informovala o tom agentura Reuters. Amazon spor nekomentoval.

Allen tvrdí, že divize Amazon Studios se rozhodla od filmové dohody odstoupit, když se znovu v médiích v rámci kauzy #MeToo začalo přetřásat obvinění ze znásilnění, které proti němu vznesla jeho adoptivní dcera Dylan Farrowová. Allen nikdy nebyl oficiálně obviněn a vždy také popíral, že by se něčeho takového dopustil.

"Amazon se pokouší omluvit své kroky 25 let starým a smyšleným obviněním proti panu Allenovi. Toto obvinění navíc bylo Amazonu a také veřejnosti dobře známo," cituje Reuters žalobu.

Allen uvedl, že souhlasil s odkladem uvedení snímku A Rainy Day in New York, ale nakonec se dozvěděl, že s ním Amazon již spolupracovat nechce. Tvrdí také, že od právních zástupců společnosti dostal dopis, ve kterém byl postup firmy zdůvodněn opětovnými obviněními a jeho kontroverzním komentářem k této věci. Podle Allena ale takovéto vysvětlení nemůže být důvodem pro zrušení dohody.