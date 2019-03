Po dvou soškách za vítězství na hudebních Cenách Anděl ve středu získali skupina Lucie, zpěvačka Bára Poláková a nováčci The Atavists. Do Síně slávy vstoupil zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop, který poděkoval mimo jiné svým zemřelým spolupracovníkům Ladislavu Kantorovi, Petru Skoumalovi a Pavlu Šrutovi. Na závěr večera pak zazpíval svůj velká hit Kolej Yesterday.

Vyhlašování se uskutečnilo v pražském Foru Karlín. Celkem bylo předáno 14 sošek podle návrhu sochaře Jaroslava Róny. Hlasovalo přes 350 členů České hudební akademie (ČHA). O vítězích v hlavních kategoriích rozhodlo 152 akademiků.

Lucie zabodovala v prestižní kategorii Album roku se svou comebackovou deskou EvoLucie natočenou po 16 letech. Uspěla také singlem Nejlepší, kterou znám, který získal ocenění v kategorii Skladba roku. Kapela tak potvrdila svoji pevnou pozici na tuzemské hudební scéně a počet obdržených Cen Anděl rozšířila na třináct.

Dva Anděly udělili akademici také Barboře Polákové za její druhou desku ZE.MĚ. S albem, na kterém se podíleli i její kapelník a klávesista David Hlaváč a producent Jan P. Muchow, zvítězila v kategorii Sólová interpretka. Společně s Jakubem Machalou převzala i cenu za režii klipu k písni 2-8-5.

Stejně úspěšný večer slavila také rocková čtveřice The Atavists. Kapela pocházející z Hradce Králové uspěla v kategorii Objev a cenu si za album Lo-Fi Life odnesla i v žánrové kategorii Rock.

V kategorii Sólový interpret cenu získal Miro Žbirka za své Double Album natočené v londýnském studiu Abbey Road. V kategorii Skupina rozhodla ČHA o vítězství několikanásobných držitelů Anděla Monkey Business a jejich desky Bad Time for Gentlemen. "Jsme strašně rádi, protože jsme stará kapela, a to, že si na nás po dvaceti letech vzpomněli, je pro nás obrovská čest. Nevím, co bude příští rok, ale teď jsme šťastní," řekl kapelník Roman Holý, který loni získal cenu Anděl se skupinou J.A.R.

Žánrové kategorie se v tomto ročníku, stejně jako vloni, vyhlašovaly společně s hlavními kategoriemi. Kromě rocku se udílela cena v kategorii Alternativa a elektronika, kde zabodovali Floex & Tom Hodge s deskou A Portrait of John Doe, folkového Anděla převzali Žamboši za desku Louvre, za jazzové album Iluzja byla oceněna Dorota Barová. Česká filharmonie se za nahrávku Bohuslav Martinů - What Men Live By, Symfonie č. 1 stala na Cenách Anděl vítězem nové kategorie Klasika. "Klasika ve své době byla populární hudbou," podotkl houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, který cenu předával. V kategorie Rap zvítězila deska Akta X od projektu Ty Nikdy.

Předávání cen doplnila vystoupení Mira Žbirky, Monkey Business, Tomáše Kluse, Mandrage, Wohnout či Thoma Artwaye. Několik písní divadla Semafor připomnělo letošní 60. výročí založení této pražské scény. Součástí cen byl rovněž doprovodný program na venkovní otevřené scéně.