Česko bude v centru pozornosti letošního knižního veletrhu v Lipsku, který bude v nejlidnatějším saském městě slavnostně zahájen ve středu. Jako hlavní host na něm Česko představí přes 70 nových překladů své literatury a osobně více než 50 autorek a autorů. Jeden z nich - Jaroslav Rudiš - má šanci získat prestižní cenu knižního veletrhu. Němečtí pořadatelé i čeští organizátoři věří, že široká účast České republiky na veletrhu zviditelní českou tvorbu na roky dopředu.

"Je to obrovská šance pro českou literaturu," je přesvědčen Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která za českou účast na veletrhu zodpovídá. Zvláště mladé české autory podle něj už Němci v podstatě neznají.

S tím souhlasí i šéf veletrhu Oliver Zille, podle něhož by to mohla změnit právě letošní přehlídka, na níž bude mít Česko jako hlavní host výrazně širší expozici než obvykle. "Lipský knižní veletrh může Česku jako hostující zemi nabídnout velkou pozornost v celém německy mluvícím světě," zdůrazňuje Zille.

Osobně se o ni na akci, kterou každoročně navštíví přes čtvrt milionu lidí, budou ucházet například Radka Denemarková, Bianca Bellová, Michal Ajvaz, Pavel Kohout, Iva Pekárková, Petra Soukupová, Jáchym Topol nebo Jaroslav Rudiš. Právě šestačtyřicetiletý Rudiš, který v Německu patří mezi nejznámější české autory, je se svou knihou Winterbergova poslední cesta (Winterbergs letzte Reise) jedním z pěti nominován na cenu veletrhu. Jestli ji získá, se dozví už v první den veletrhu ve čtvrtek.

Než knižní přehlídka, na které v posledních letech bývá přes 2500 vystavovatelů z desítek zemí, v neděli své brány uzavře, uskuteční se na ní a v celém Lipsku kolem 3400 autorských čtení, uměleckých vystoupení či debat, jejichž tématem letos bude například současný stav demokracie nebo nadcházející 30. výročí pádu železné opony. Jen Česko na veletrhu zorganizuje na 130 různých akcí.

Každý ze čtyř dnů veletrhu bude mít z české strany jedno hlavní téma a jednoho vyslance. Budou jimi postupně Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Jiří Přibáň a Tomáš Glanc. Vyslanci dětské literatury se stanou Iva Procházková a Petr Sís.

Česká účast v Lipsku se ale rozhodně neomezí jen na literaturu. Už od loňska je v tomto městě vzdáleném asi 2,5 hodiny cesty autem od Prahy v plném proudu Rok české kultury v Lipsku, během něhož se až do podzimu německému publiku české kultura představuje i z jiných stránek. Ve městě už byla k vidění výstava o životě za první československé republiky a k poslechu zase třeba světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Aktuální výstava ve zdejším Německém muzeu knihy a písma ukazuje kreativitu české avantgardy a na podzim do Lipska zase zavítá výstava připomínající Chartu 77. Místní opera navíc uvede Jenůfu od Leoše Janáčka.

Šéf Moravské zemské knihovny věří, že Rok české kultury, jehož vyvrcholením je právě česká účast na knižním veletrhu, povede ke zviditelnění české kultury a literatury. "Dopad lipského veletrhu je tak tři roky. A ty tři roky má ta daná literatura buď na to, aby se etablovala v německém prostředí, anebo ne," podotýká Kubíček ke střednědobému výhledu. "Když by to potom fungovalo tak, že německý trh by byl schopen každý rok vybrat deset až 15 titulů z české literatury, tak by to byl fantastický úspěch," dodává. Zatím je jich ročně jen tři až pět.