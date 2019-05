Ve věku 102 let zemřel americký architekt čínského původu Ieoh Ming Pei, autor skleněné pyramidy v Louvru. Podle listu The New York Times o tom ve čtvrtek informoval jeho syn. Nositel prestižní Pritzkerovy ceny, architektonické obdoby Nobelovy ceny, navrhl i další známé budovy včetně Čínské banky v Hongkongu či východního křídla Národní galerie ve Washingtonu.

Rodák z Kantonu vyrostl v Šanghaji a v 18 letech se přesunul do USA, kde vystudoval architekturu na Harvardově univerzitě. Svůj první ateliér si založil v New Yorku v roce 1955 a ihned od počátku se mu povedlo získávat velké zakázky. Vyznavač strohých geometrických linií a kombinace betonu, oceli a skla navrhoval mrakodrapy i budovy univerzit či muzeí. Jeho podpis nese například hotel Four Seasons v New Yorku nebo Rokenrolová síň slávy v Clevelandu. Mimo Spojené státy postavil třeba lucemburské muzeum Mudam či katarské Muzeum islámského umění v Dauhá.

K jeho slavným budovám patří i hotel Four Seasons na 57. ulici v New Yorku, knihovna Johna Kennedyho v Bostonu nebo Národní centrum atmosférického výzkumu v Coloradu. Mezi jeho posledními pracemi je například Vědecké středisko v Macau či obytný dům Centurion Condominium na Manhattanu v New Yorku.

Patrně nejznámější zakázku získal Pei v roce 1983, a to rozšíření a modernizaci muzea v Louvru. Projekt inicioval i tehdejší francouzský prezident François Mitterrand. Peiův návrh na velkou vstupní pyramidu ze skla a oceli v sousedství starých budov byl šokující. Mitterrandovi se ale líbil a prosadil jej, i když s ním nesouhlasilo na 70 procent Francouzů. Nyní je pyramida jednou z dominant města.

Dalším známým a kontroverzním Peiovým projektem byla stavba 368 metrů vysokého mrakodrapu Čínské banky (Bank of China) v Hongkongu v letech 1982 až 1989.

Fotogalerie Fotogalerie Díla architekta Ieoh Ming Peie