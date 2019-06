Britská hudební skupina Radiohead v úterý na internetu zveřejnila 18 hodin svých dosud neznámých nahrávek z 90. let. Umělci tak reagovali na čin neznámého hackera, který nahrávky ukradl z archivu zpěváka Thoma Yorkeho a údajně požadoval výkupné 150 tisíc dolarů (3,4 miliony korun) za to, aby je nepublikoval. Zájemci si mohou nahrávky bezplatně poslechnout, případně jejich koupí podpořit ekologické aktivisty ze skupiny Extinction Rebellion.

"Minulý týden nás hacknuli. Někdo ukradl Thomovi archiv minidisků z období okolo (vydání) OK Computer a údajně požadoval 150 tisíc dolarů a hrozil, že jej zveřejní," oznámil v úterý na twitteru kytarista Radiohead Johnny Greenwood. Podle deníku The Guardian se o krádeži nahrávek poprvé hovořilo minulý týden, a to na jedné ze stránek webu Reddit, kde uživatel popisoval, že mu někdo chtěl soubory prodat.

Kapela ani nikdo jiný na cenu nepřistoupil a Radiohead místo toho všech 18 disků uveřejnili na webu Bandcamp. Fanoušci skupiny si je zde mohou po následujících 18 dní bezplatně poslechnout a také celý 18hodinový balík nahrávek zakoupit za 18 liber (520 korun). Výtěžek dostanou aktivisté z Extinction Rebellion, kteří například v dubnu ekologickými protesty několik dní blokovali dopravy v Londýně.

"Takže za 18 liber můžete zjistit, jestli jsme to výkupné měli zaplatit," vzkázal Greenwood. O nahrávkách řekl, že nikdy nebyly určeny pro veřejnost a naznačil, že o žádná mistrovská díla nejde.

Podle The Guardian ale pro fanoušky Radiohead představuje nový materiál hotový poklad. Na souborech jsou demo verze skladeb z legendární desky OK Computer i skupinová verze oblíbené písně True Love Waits, kterou kapela dlouhá léta hrála naživo, ale vydala ji až v roce 2016 v klavírní aranži na albu A Moon Shaped Pool.