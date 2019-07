Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách bude v hlavní soutěži i nejnovější film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula, oznámili zástupci festivalu, kteří ve středu představili výběr filmů pro letošní 76. ročník. Festival se koná od 28. srpna do 7. září.

"Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá," uvedl režisér Václav Marhoul v tiskovém prohlášení distribuční společnosti Bioscop, která film uvede do českých kin od 12. září.

"Ale jsem tak rád, že se to podařilo, tak to tomu filmu přeji, přeji to všem mým koproducentům, partnerům, sponzorům, hercům a štábu. Jsem moc rád, že jsem nezklamal jejich očekávání v tomto směru, a byť nikdo z nich zatím film neviděl, tak i jejich důvěru, kterou do mě a do samotného filmu po celou tu dlouhou dobu vkládali," dodal český režisér.

Marhoulovo drama vzniklo v koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny. Film, který je adaptací stejnojmenného románu amerického spisovatele polskožidovského původu Jerzyho Kosińského, vypráví o strastech malého chlapce během druhé světové války. Hoch je po úmrtí tety nucen sám putovat východní Evropou, kde čelí nepřátelskému světu, předsudkům a boji o přežití. Snímek se v září představí i na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF).

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzla Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Nezískal sice žádnou z hlavních cen, odvezl si nicméně zlatou medaili předsedy italského Senátu.

V hlavní soutěži slavného benátského festivalu se představí rovněž vesmírné drama Ad Astra režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Bradem Pittem. Soutěžit bude také snímek The Laundromat režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají mimo jiné Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas, a rovněž film Marriage Story režiséra Noaha Baumbacha v hlavní roli se Scarlett Johanssonovou a Adamem Driverem.

Hlavní cenu Zlatého lva na loňském 75. ročníku benátského festivalu získalo drama Roma mexického oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna.

