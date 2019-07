Ve věku 83 let v pondělí ráno zemřel herec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka. Informaci serveru Lidovky.cz potvrdil jeho syn Jiří. Srstka se objevil ve více než stovce filmů a televizních inscenací. Od poloviny 90. let se zpěvačkou Martou Kubišovou moderoval pořad Chcete mě?, v němž hledal nový domov pro psy a kočky z útulků. V roce 1960 se také jako vzpěrač zúčastnil olympijských her v Římě.

Srstka byl známý jako herec spíše malých, ale nezapomenutelných rolí. Před kamerou debutoval v roce 1962 ve snímku Tarzanova smrt, větší popularitu mu ale získala až role jednoho z pistolníků v parodii Limonádový Joe (1964). Z dalších rolí se nejznámějšími staly ty ve filmech z dílny Smoljak-Svěrák - například v komedii Marečku, podejte mi pero!, z níž pochází Srstkova slavná věta "Hliník se odstěhoval do Humpolce".

Objevil se i v řadě seriálů, například v Sanitce, Návštěvnících, Létajícím Čestmírovi, Dobrodružství kriminalistiky nebo Četnických humoreskách. V 80. letech bavil diváky v pořadu Možná přijde i kouzelník.

Srstka se narodil 26. září 1935 v Praze. Vyučil se v pražské ČKD elektromechanikem a od mládí se aktivně věnoval sportu (boxu, vzpírání a zápasu). V roce 1957 vybojoval ve vzpírání bronzovou medaili na ME a v roce 1960 na OH v Římě skočil devátý z dvaceti.

Filmu ani kaskadérství se Srstka nikdy nevěnoval na plný úvazek. Pracoval například jako energetik v Uhříněvsi a od roku 1968 více než 30 let jako správce údržbářů a zahradníků na kolejích ČVUT. Potom nějaký čas mimo jiné provozoval hospodu na Strahově a přitom neustále sportoval. Ještě v 69 letech se stal mistrem Evropy v bench pressu ve veteránech.

Poslední rozloučení se uskuteční pouze v rodinném kruhu.