Americká kapela Metallica v neděli v pražských Letňanech na koncertu svého turné WorldWired Tour nabídla nadšenému publiku písně ze své zatím poslední desky Hardwired... to Self-Destruct i staré hity. Vystoupení bylo vyprodané. Podle pořadatelů dorazilo přibližně 70 tisíc návštěvníků, kteří aplaudovali typickému střídání temp a hlasitému zvuku metalových legend. Koncert provázela velká dopravní opatření.

Velké projekční plochy umožnily zdarma sledovat dění na jevišti i stovkám příchozích z pole za areálem. V roli předkapel vystoupily severské skupiny Bokassa a Ghost.

Metallica zahájila produkci skladbou Ennia Morriconeho Ecstasy of Gold z legendárního westernu Hodný, zlý a ošklivý. Produkci doprovázela projekce záběrů z epického spaghetti westernu z roku 1966. Kapela pak nastoupila s písní Hardwired ze svého desátého studiového alba Hardwired... to Self-Destruct, vydaného v roce 2016. Čtveřice ve složení Kirk Hammett (kytara), Robert Trujillo (baskytara), Lars Ulrich (bicí) a lídr kapely James Hetfield (zpěv, doprovodná kytara) poté nabídla starší písně jako Ride the Lightning nebo The Unforgiven.

Fotogalerie Fotogalerie Metallica zahrála v Letňanech písně z poslední desky, hity i Jožina z bažin

V úvodu koncertu měli plné ruce práce pořadatelé, když museli zasáhnout proti několika neukázněným fanouškům, kteří se prodrali na plošinu určenou pro vozíčkáře. Další návštěvník se pokusil vylézt na lešení tribuny k sezení. Několik opilých lidí ochranka vyvedla z areálu.

Metallica za podpory projekce i pyrotechnických a laserových efektů zahrála méně zažité skladby z posledního alba jako Moth Into Flame nebo Now That We're Dead i oblíbené písně The God that Failed, Master of Puppets nebo Seek & Destroy. V závěru nechyběla ani pravděpodobně nejslavnější skladba Metalliky Nothing Else Matters, kterou Hetfield složil pro svoji manželku a nechtěl ji prý původně dát kapele k dispozici, protože mu přišla příliš osobní. Zpěvák během koncertu připomněl, že Metallica hraje už od roku 1981. "Mám nejlepší práci na světě," prohlásil.

Stejně jako loni v pražské O2 areně američtí metalisté zaujali přítomné, když zahráli a v češtině zazpívali song Ivana Mládka Jožin z Bažin. Skladbu na projekční ploše doplnily archivní záběry Ivana Mládka a Ivo Pešáka.

Příznivci Metalliky se v okolí místa koncertu začali scházet již několik hodin před začátkem koncertu. Tisíce hudebních fanoušků všech generací, často v černých trikách s logem své oblíbené kapely, obsadily prostory před vchody do areálu, kam začali první nedočkavce pouštět po 14:00. Mezi přítomnými bylo mnoho návštěvníků z Polska, kde je Metallica velmi populární, slyšet byla i angličtina, němčina, maďarština a ruština. "V Polsku letos Metallica bude hrát až ve Varšavě, a když je takhle blízko, nemohl jsem si nechat ujít možnost ji slyšet," uvedl fanoušek Tadeusz, který přijel z Vratislavi.

Koncert provázela velká dopravní opatření. V místě jeho konání nebylo k dispozici parkování. Městská hromadná doprava byla posílena. Od 6:00 do 24:00 hodin byly pro dopravu uzavřeny okolní komunikace. Vjezd byl povolen pouze vozidlům městské hromadné dopravy, integrované záchranné služby, držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a 19 a zákazníkům provozoven Kbely.