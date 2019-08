Klipem letošního roku se na pondělním předávání hudebních cen MTV stalo video k písni You Need to Calm Down americké zpěvačky a písničkářky Taylor Swiftové. Ocenění umělkyně roku si odnesla americká zpěvačka Ariana Grandeová, písní roku se pak stal hit Old Town Road rappera známého jako Lil Nas X - jeho klip vznikl ve spolupráci s Billym Rayem Cyrusem. Cenu za celoživotní dílo získala jako první rapperka Američanka Missy Elliottová. Tři ocenění včetně toho pro nejlepší novou umělkyni si odnesla 17letá Billie Eilishová, která před týdnem vystoupila v Praze.

Ocenění za píseň léta si odnesli Ariana Grandeová a americké duo Social House za píseň Boyfriend. Cenu za nejlepší spolupráci loňského roku fanoušci přisoudili Shawnovi Mendesovi a Camile Cabellové, kteří píseň Seňorita na slavnostním galavečeru i zazpívali. Nejlepší tanec ve svém klipu předvedli The Chainsmokers ve spolupráci se zpěvačkou albánského původu Bebe Rexhaovou.

Nejlepší skupinou roku se stalo jihokorejské uskupení BTS, které dostalo zároveň cenu za nejlepší K-pop.

"Pilně pracuji přes dvě desetiletí a nikdy jsem si nepomyslela, že zde budu stát a přebírat tuto cenu," řekla Missy Elliottová o ceně za celoživotní dílo, která nese název Michael Jackson Video Vanguard, na počest slavného zesnulého zpěváka. V děkovném projevu vzdala hold někdejší americké ikoně R&B Aaliyah, se kterou spolupracovala a ke které měla blízko. V neděli od skonu Aaliyah uplynulo 18 let. "Aaliyah, miluji tě, chybíš nám," řekla Missy Elliottová.

Swiftová v děkovné řeči zdůraznila, že o ceně rozhodli fanoušci. "V první řadě chci poděkovat fanouškům, protože ve videu je několik upozornění. Hlasy pro tento klip tedy znamenají, že stojíte o svět, kde s námi všemi jednají rovnocenně," řekla. Klipem Swiftová kritizuje homofoby i její odpůrce, poznamenala agentura AP.

Za klip získala Swiftová i cenu za šíření dobra. Toto ocenění portál Study Breaks díky upozorňování na sociální problémy označil za nejdůležitější, ač je tato kategorie často opomíjena.

V klipu k písni You Need to Calm Down se objevila řada známých osobností, které se zasazují o práva komunity LGBT (lesbičky, gayové, bisexuálové a transgenderové osoby) včetně Ellen DeGeneresové, Laverne Coxové, RuPaula či osazenstva lifestylové show Queer Eye.

Cenu za šíření dobra, kterou klip vyhrál, přijal zpěvák Todrick Hall, jenž se podílel na produkci klipu k písni Taylor Swiftové. "Pokud jsi malé dítě, které je tam někde venku, dívá se na tuto show a je jiné, dítě, které cítí, že mu nikdo nerozumí, tak ti říkám: nikdy jsme nepotřebovali víc, abys se světem sdílel své umění, sdílel své příběhy, sdílel svou pravdu nehledě na to, jako co se identifikuješ, jako co tě identifikují jiní, koho miluješ," řekl Hall.

Ceny MTV se udílejí od roku 1984. Hudební fanoušci o jejich vítězích mohou hlasovat na internetu.

Video Video Taylor Swift - You Need To Calm Down