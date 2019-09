Především krutosti, kterou je prosycen snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče, si všímají autoři zahraničních kritik na webech věnovaných filmu. Po pondělní novinářské projekci na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách vyzdvihují práci kameramana Vladimíra Smutného, který snímek natočil na 35milimetrový film.

Autor recenze v britském listu The Guardian Nabarvené ptáče označil za fantasmagorický horor o východní Evropě, z něhož polovina diváků v Benátkách odešla a v němž je titulní hrdina, Petr Kotlár v roli Chlapce "vláčen od jedné děsivé epizody ke druhé". Portál Screendaily uvádí, že třeba v porovnání s téměř nesnesitelnými scénami z klasického filmu Saló aneb 120 dnů sodomy jsou hrůzy v Nabarveném ptáčeti chabé, ale ve filmovém dramatu, nikoliv dokumentu, působí poněkud zbytečně a je těžké pochopit jejich smysl.

The Hollywood Reporter napsal, že se Marhoulovi povedlo citlivě adaptovat románovou předlohu Jerzyho Kosińského, film je nemilosrdnou a krutou reflexí lidské povahy. Jde o téměř tříhodinovou stále se zesilující přehlídku zla, z níž není úniku. Je to i díky syrovým záběrům kameramana Vladimíra Smutného v panoramatickém formátu, který připomíná mnoho z klasických filmů o druhé světové válce, dodává The Hollywood Reporter.

Portál Variety píše, že mimořádné dávky utrpení a sadismu, které jsou divákovi při sledování Nabarveného ptáčete servírovány, vzácně zušlechťuje krása, s jakou jsou představovány. Nabarvené ptáče publikum navnadí pohledem na stříbřité výjevy z venkova, aby je znovu konfrontovalo se záběry, které lze jen stěží sledovat s otevřenýma očima, upozorňuje Variety.

"Mohu bez váhání prohlásit, že jde o monumentální dílo a jsem nesmírně rád, že jsem ho viděl," napsal o Marhoulově filmu kritik listu The Guardian. "Mohu také říci, že doufám, že už s ním nikdy nebudu mít co do činění," píše ale také.

Podle The Hollywood Reporter i Variety bude mít film cestu do kin kvůli své divácké náročnosti těžkou. Usnadnilo by mu ji jedině to, kdyby na festivalech sklidil příznivé ohlasy a ceny.

První soutěžní účast po 25 letech

Režisér Václav Marhoul a tvůrci filmu Nabarvené ptáče se v úterý před uvedením snímku na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách pozdravili s desítkami fanoušků čekajícími před festivalovým palácem. Marhoul a herci Petr Vaněk, Jitka Čvančarová a představitel hlavní role Petr Kotlár se po červeném koberci za pozornosti médií prošli s hvězdami světové kinematografie Barrym Pepperem, Julianem Sandsem, Udem Kierem nebo Stellanem Skarsgardem, kteří ve filmu natočeném podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského také hrají. Nechyběl ani kameraman Vladimír Smutný.

Snímek Nabarvené ptáče znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech. O hlavní cenu Zlatého lva bude bojovat mezi 21 uchazeči. Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Letošní 76. ročník festivalu potrvá do 7. září.

Ředitel festivalu Alberto Barbera v rozhovoru pro italský magazín Storie uvedl, že benátský festival navštívilo loni 82 tisíc diváků. V roce 2011 to bylo 35 tisíc lidí. Kvůli narůstajícímu zájmu organizátoři letos rozšířili promítací kapacity. "Přemýšleli jsme i o ceně diváků, ale zatím váháme. Vyžadovalo by to velmi komplexní a náročně ověřitelný mechanismus hlasování," uvedl Barbera.

Podle Barbery nejde v soutěži jen o kvantitu a kvalitu filmů. "Myslím, že jsme i velkou příležitostí pro mladé režiséry a nové talenty," míní Barbera. Připomněl také několik filmů, například Gravitace, které po uvedení v Benátkách v předchozích letech získali řadu cen včetně Oscara. "Jsme rádi, že jsme trampolínou pro nové autory i pro Oscary," dodal.