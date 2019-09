Společnost Apple bude své celovečerní filmy nejdříve uvádět několik týdnů v kinech, než je zpřístupní na vlastní internetové televizi. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom v pátek informoval list The Wall Street Journal (WSJ). Firma, která chce prostřednictvím své Apple TV+ konkurovat Netflixu a plánované streamovací službě Walta Disneyho, doufá, že se jí díky této strategii podaří získat pro spolupráci známé režiséry a producenty.

Renomovaní filmoví tvůrci se často bránili tomu, aby se jejich díla promítala pouze na malých domácích obrazovkách, uvedla agentura Reuters. Nápad má společnosti Apple umožnit v boji o talenty konkurovat hollywoodským studiím.

Jedním z prvních filmů z dílny výrobce chytrých telefonů iPhone promítaných v kinosálech bude snímek On the Rocks. Dílo režisérky Sofie Coppolové s hercem Billem Murraym by podle WSJ mělo vstoupit do kin v polovině příštího roku.

Služba Apple TV+ má zahájit provoz 1. listopadu. Filmy na Apple TV+ budou k dispozici za pět dolarů měsíčně (asi 118 korun), což je méně než polovina základního předplatného Netflixu.

Apple se do streamování pustil poměrně pozdě - potřebuje se odlišit a vykompenzovat fakt, že rivalům zatím nemůže konkurovat co do šíře nabídky jednotlivých titulů. Do tvorby originálního obsahu letos hodlá investovat dvě miliardy dolarů (asi 47 miliard korun), což je ale jen pětina prostředků, kolik uvádí, že na ni věnuje Netflix.