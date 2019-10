Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně dostala v oblasti činohra Lucie Trmíková. Získala ji za roli Anny v inscenaci Soukromé rozhovory, která vznikla podle jejího scénáře na motivy textu Ingmara Bergmana v režii Jana Nebeského. V mužské kategorii cenu dostal Viktor Dvořák za roli Louise Aronsona v inscenaci Andělé v Americe, kterou v režii Michala Dočekala hrají Městská divadla pražská.

Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra získali Helena Kružíková a Ladislav Mrkvička. Letošní osmdesátník Mrkvička ztvárnil desítky rolí ve filmu i v divadle a srdce diváků si získal skromným a nenápadným herectvím. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách.

Udělena byla také nová cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, dostal ji Zdeněk Svěrák, jemuž stejně jako Mrkvičkovi hlediště Národního divadla aplaudovalo vstoje. "Děkuji České akademii divadelníků, že vyzkoušela novou cenu zrovna na mně. Ale jestli jsem něco českému divadlu přinesl, tak to bylo ve dvou. Berte to tak, že Ladislav Smoljak nemá čas, proto tady není. Taky nemá čas Jiří Šebánek, zakladatel Divadla Járy Cimrmana. (...) Nebýt nás, nikdo by nevěděl, že existoval Jára Cimrman, ale zase nebýt Cimrmana, nikdo by nevěděl o nás," řekl Svěrák při přebírání ceny.

Trmíková podle poroty svou komplikovanou postavu, která prochází krizí v partnerském vztahu a zároveň má oporu v křesťanských zásadách, prezentuje ve výrazné plasticitě i proměnlivosti nálad. Dvořák zase podle porotců vykresluje Louise, prý nejautobiografičtější postavu hry, která ještě v 90. letech byla považována za skandální, s odzbrojující autenticitou. Scéna, v níž tento gay-intelektuál svádí mladého právníka, je nabita erotickou tenzí a zároveň jevištní cudností, uvedla porota.

Devadesátiletá Helena Kružíková byla od počátku 50. let po celou dobu své profesní kariéry členkou činoherního souboru dnešního Národního divadla Brno. Ztvárnila tragické i tragikomické postavy českého i světového repertoáru, hrála také v rozhlase a televizi, uplatnění našla i ve filmu, v letech 1974 až 1991 vyučovala herectví na hudebně dramatickém oddělení Konzervatoře Brno.

Hvězdné divadelní okamžiky Ladislava Mrkvičky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty. Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu.

Přehled oceněných umělců:

Činohra:

Ženský výkon:

Lucie Trmíková (role Anny v inscenaci Soukromé rozhovory autora Ingmara Bergmana, Divadelní spolek Jedl, Praha)

Mužský výkon:

Viktor Dvořák (role Louise Aronsona v inscenaci Andělé v Americe autora Tonyho Kushnera, Městská divadla pražská, Praha)

Opera:

Ženský výkon:

Kateřina Kněžíková (role Julietty v opeře Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon:

Ondřej Koplík (role Dona Ramira v opeře Popelka autora Gioacchina Rossiniho, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry:

Ženský výkon:

Martina Šnytová (role Reno Sweeney v inscenaci Děj se co děj (Anything Goes), Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon:

Vojtěch Dyk (role Sherlocka Holmese/Sira Arthura Conana Doylea v inscenaci Legenda jménem Holmes, Hudební divadlo Karlín, Praha)

Tanec a pohybové divadlo:

Ženský výkon:

Alina Nanu (role Lise v inscenaci Marná opatrnost (La Fille mal gardée), Národní divadlo Praha)

Mužský výkon:

Dominik Vodička (role Muže v inscenaci Kytice, Pražský komorní balet)

Alternativní a loutkové divadlo:

Milan Hajn (role Bílého tesáka v inscenaci Bílý tesák, Divadlo DRAK, Hradec Králové)

Ceny za celoživotní mistrovství:

Helena Kružíková (činohra - ženy)

Ladislav Mrkvička (činohra - muži)

Gabriela Beňačková (opera)

Zdenka Kratochvílová (tanec)

Věra Vlková (muzikál a opereta)

Cena mladému umělci do 33 let v oboru činohra:

Zuzana Truplová (Činoherní studio, Ústí nad Labem)

Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi:

Ondřej Šrámek (dramaturg)

Cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění:

Zdeněk Svěrák (herec a scenárista)