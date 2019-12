Americká filmová akademie do užšího výběru nominací na Oscary v kategorii mezinárodní hraný film vybrala i koprodukční drama Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula.

Režiséra užší nominace překvapila. "Pustil jsem si telefon a bylo tam deset zpráv. Říkal jsem si: Sakra, co to je? Pak jsem to otevřel a jen zíral. Viděl jsem pohledy lidí kolem sebe a byl jsem úplně bledý," řekl. "Nemůžu tomu stále věřit, připadám si úplně stejně jako Ester Ledecká, která projela cílem a nevěřícně zírala na své umístění," okomentoval nominaci Marhoul. Zpráva ho zastihla o půlnoci po vánoční besídce Divadla Sklep na pražské Dobešce.

Česko uspělo také v kategorii krátký animovaný film, kde byl do užšího výběru zařazen krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darji Kaščejevové (Daria Kashcheeva).

"Budeme si všichni držet palce a velmi napjatě sledovat přenos z vyhlášení nominací Oscara v lednu 2020 - na tento moment FAMU naposledy čekala v roce 2017, kdy byla na shortlistu v kategorii Animated Short Film animovaná groteska Happy End od režiséra Jana Sasky," sdělila ČTK k užší nominaci snímku Dcera Alexandra Hroncová z FAMU.

Samotné oscarové nominace, vždy pět v každé kategorii, budou vyhlášeny 13. ledna. Slavnostní ceremonie předání cen se uskuteční 9. února. "Tomu už ale opravdu vůbec nevěřím," řekl režisér Marhoul.

"Je nám velkou ctí, že se Dcera dostala na shortlist s dalším českým filmem Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, který je na shortlistu v kategorii International Feature Film (mezinárodní hraný film)," uvedla v prohlášení Alexandra Hroncová z FAMU. Jako zajímavost pak dodala, že pracovní název snímku Dcera byl Ptáče (The Bird), Kaščejevová se ale těsně před dokončením rozhodla pro změnu.

Režisérka Kaščejevová, která se narodila v Tádžikistánu a později studovala v Moskvě hudbu, s Dcerou sklidila už několik festivalových úspěchů. Snímek dostal nejvyšší ocenění Křišťál na festivalu ve francouzském Annecy a 8. září cenu za nejlepší film na festivalu Fantoche ve Švýcarsku. V říjnu si Kaščejevová za Dceru převzala v mezinárodní kategorii animace cenu americké Akademie filmového umění a věd, označovanou za studentského Oscara.

Nabarvené ptáče, které zazářilo mimo jiné na festivalech v Benátkách či v Torontu, se v pondělí do užšího výběru deseti snímků dostalo v konkurenci 93 filmů. Ve výběru deseti zahraničních filmů je vedle Nabarveného ptáčete například francouzský snímek Bídníci, který režíroval Ladj Ly, jihokorejské drama Parazit režiséra Pong Čun-hoa, španělské drama Bolest a sláva režiséra Pedra Almodóvara nebo maďarský film Barnabáse Tótha s názvem Akik maradtak (Ti, kdo zůstali).

V takový úspěch svého dlouho připravovaného filmu Marhoul nevěřil. Ještě v pondělí večer v rozhovoru s ČTK vyjádřil velkou skepsi, film je ve velké konkurenci a některé kritiky v USA mu přisuzují možná až přílišnou realističnost.

"Na kampaň, která za podobným úspěchem také často stojí, musíte mít tři až pět milionů dolarů. Já měl k dispozici 85 tisíc dolarů. Navíc je třeba, aby člověk byl na místě a filmu pomáhal. Já nemůžu být dva měsíce v USA. Jsem vděčný těm, kdo filmu pomáhají," řekl Marhoul.

Film Nabarvené ptáče uspěl na festivalech v Benátkách, kde si jeho tvůrci odnesli ocenění od studentské poroty Film pro UNICEF, i přehlídce v Torontu a 11. září měl svou pražskou premiéru. V českých kinech snímek vidělo téměř 100 tisíc lidí. Nabarvené ptáče je svým zpracováním, ale především tím, že se drží literární předlohy románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského z roku 1965, vnímáno rozporuplně. Některým divákům vadí zobrazované násilí a krutost, jiní pak včetně mnoha zahraničních kritiků film vyzdvihují právě pro věrnost předloze a silnou výpověď.

Film i kniha vypráví příběh malého chlapce, kterého v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice. Ve filmu se vedle hlavní role, kterou ztvárnil Petr Kotlár, objevilo mezinárodní herecké obsazení v čele s hvězdami, jako jsou Harvey Keitel, Stellan Skarsgard či Udo Kier.