Historická analýza v podobě thrilleru. Povídky ze starobylých pražských uliček i francouzské současnosti. Neopakovatelná setkání s novodobými poustevníky, magická výprava do deštného pralesa s hledači pokladů anebo cesta za plivníkem, vikýřníkem a dalšími bubáky...

Česká nakladatelství přinesla v roce 2019 stovky nových titulů, vybíráme sedm z nich – a doporučujeme jako zajímavé čtení pro rok 2020.

1. Mariusz Szczygieł: Není 

nakladatelství Jaroslava Jiskrová - Máj a Dokořán



Známý polský novinář žije ve Varšavě, ale jak sám říká a vlastně vším, co činí, permanentně dokazuje, "jeho duše bydlí v Praze".

Mariusz Szczygieł se kdysi – před takřka dvaceti lety – rozhodl, že porozumí Čechům, a tak nejen že si koupil několik lekcí češtiny, ale především se dlouhodobě ponořil do studia našeho způsobu života, politiky i kultury. Což v praxi znamenalo, že tak jednou do měsíce – jak mu práce v polské televizi dovolovala – přijel na prodloužený víkend do Prahy, nakoupil si všechny české noviny, zavřel se s nimi na hotelovém pokoji, četl je, dělal si poznámky a výstřižky, přitom sledoval televizní a rozhlasové zprávy, jež občas prokládal poezií, beletrií, filmy a divadlem. Tak systematicky mapoval naši současnost i minulost, posléze přidal setkávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi, až došlo i na jeho knihy o Češích: Udělej si ráj, Láska nebeská a Gottland. Poslední jmenovaný byl přeložen do 19 jazyků a stal se evropským bestsellerem.

Totéž lze dnes říci také o zatím poslední Szczygiełově knize Není, která v roce 2019 získala nejprestižnější polskou literární cenu Nike a byla už samozřejmě také přeložena do češtiny. Jak jinak? Vždyť tento soubor literárních reportáží, které autor věnoval těm ze svých přátel, kteří už nejsou, otevírá textem o Viole Fischerové a Karlu Michalovi.



Je to bolavý poetický příběh, o němž určitě řada Čechů nikdy neslyšela. Vždyť kdo dnes čte verše krásné básnířky a kdo ví, čím se živí "plivník", kde spává "vikýřník" a proč se zrovna Bubáci pro všední den, jež sepsal její první manžel, stali v 60. letech minulého století nejprodávanější českou knihou?

Díky za připomenutí, pane Szczygiełi!