Nejvíce nominací na ceny americké filmové akademie Oscar v pondělí získalo temné drama Joker s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Snímek má 11 nominací. Byl nominován mimo jiné v kategorii nejlepší film či nejlepší herec v hlavní roli. Česko má v nominacích rovněž své zastoupení: v kategorii krátký animovaný film byl nominován krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské FAMU Darji Kaščejevové. A v kategorii výprava byla nominována i Češka Nora Sopková za protiválečnou tragikomedii Králíček Jojo režiséra Taiky Waititiho. Snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče se do užší nominace na nejlepší cizojazyčný film nedostal.

Přehled nominací na filmové ceny Oscar za rok 2019 si můžete prohlédnout zde

Kaščejevová zvolila pro svůj film unikátní výtvarnou formu, kdy pomocí ruční kamery, což je u loutkového filmu novátorská technika, docílila velmi realistických záběrů.

Režisérka Kaščejevová, která se narodila v Tádžikistánu a později studovala v Moskvě hudbu, s Dcerou sklidila už několik festivalových úspěchů. Snímek dostal nejvyšší ocenění Křišťál na festivalu ve francouzském Annecy a cenu za nejlepší film na festivalu Fantoche ve Švýcarsku. V říjnu si Kaščejevová ze Dceru převzala v mezinárodní kategorii animace cenu americké Akademie filmového umění a věd, označovanou za studentského Oscara. Film zvítězil v celosvětové konkurenci nejlepších 1615 snímků filmových škol.

Ve svém bakalářském loutkovém filmu Dcera experimentuje režisérka s pohybem kamery a zkoumá téma vztahu mezi otcem a dcerou. Při tvorbě se inspirovala autorskými filmy Larse Von Triera či bratrů Luca a Jean-Pierra Dardennových. Film je kompletně ručně zpracovaný bez digitálních triků.

Dcera • Krátkometrážní snímek Dcera vypráví beze slov o ztraceném vztahu dcery a otce a o neschopnosti i potřebě si navzájem porozumět. • Autorka snímku dělala zároveň režii, scénář, animaci i zvuk. Zvolila loutkovou animaci s netypickým překreslováním výrazů očí loutek, které vystihují melancholii celého příběhu. • Film je kompletně ručně zpracovaný bez digitálních triků. • Výroba patnáctiminutového filmu trvala asi rok a půl, autorka sama čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky a čtyři měsíce animovala. • Technika, kterou filmařka zvolila, je časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu. • Režisérka, která se při tvorbě inspirovala autorskými filmy Larse Von Triera či bratrů Luca a Jean-Pierra Dardennových, na filmu pracovala 12 hodin denně. • Rozpočet snímku byl asi 750 000 korun a Státní fond kinematografie přispěl ve výši 390 000 korun.

"FAMU zažívá díky katedře animované tvorby nejslavnější období ve své novodobé historii. Filmy z této katedry se za loňský rok objevily na nejvýznamnějších světových festivalech od Rotterdamu přes Berlinale, Annecy, Benátky až po Sundance. Nominace Dcery na 'dospělého' Oscara je završením této cesty," uvedl v pondělí v tiskové zprávě zaslané ČTK děkan FAMU Zdeněk Holý.

"Naše Dcera je snem každého rodiče. Je k světu, daří se jí skvěle a rodičům dělá jen radost. A při pomyšlení, že vyrostla ze skromných poměrů, se sebevědomě vydala brzy do světa. Navíc její duchovní maminka je skvělý člověk a filmař, který je zase radostí každého producenta. Darja přivedla na svět mimořádný film," uvedl Martin Vandas, producent společnosti Maur film.

Film podpořil Státní fond kinematografie. "Když Dcera získala studentského Oscara, byl to obrovský úspěch. Když se teď dostala mezi posledních pět na Oscarovi 'dospělém', je to důkaz, že mladá česká animace nabírá sílu, a snad i to, že zavedením podpory krátkých animovaných formátů umí Fond činit strategická rozhodnutí ve prospěch české kinematografie," uvedla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

V kategorii filmový architekt jsou za práci na filmu Králíček Jojo (Jojo Rabit) režiséra Taiky Waititiho nominováni Ra Vincent a Nora Sopková. Snímek z velké části vznikal v České republice a byl jedním z filmů, jehož natočení umožnily pobídky zahraničním filmařům poskytované českým státem. Sopková na filmu pracovala jako set decorator.

"Obdivuji, že architekt tohoto projektu Ra Vincent šel do toho risku. Měl možnost přivézt si svého set decoratora, se kterým je zvyklý pracovat, ale rozhodl se pro český tým," řekla v pondělí Sopková. Když se tým filmu Králíček Jojo rozhodl, že snímek natočí v Česku, oslovili zdejší lidi z oboru, které jim nabídla česká produkce, vysvětlila. "Ra Vincent se rozhodl pro nás, zřejmě protože mám zmapovaný zdejší terén. Jsme mu za to velmi vděční, byla to příjemná spolupráce," uvedla Sopková, která na své pozici u filmu pracuje již 14 let.

"Název set decorator pro tuhle profesi není v Čechách zavedený, dřív jsem se pohybovala v pozici asistenta architekta. Náplní mojí práce je, že zařizuji dekorace podle zadání scénáře. Je to pravá ruka architekta. Člověk podle toho, které postavy se v dekoracích nacházejí a co se odehrává, zařídí dekoraci počínaje koberci, nábytkem a konče poslední lžičkou, vyplní a pojme prostor, který navrhne architekt," řekla Sopková.

S architektem spolupracuje a baví se o barevnosti, náladě, o detailech, které by dekorace mohly doplnit. Komunikuje i s režisérem, protože všechny detaily pomáhají vyobrazit postavu, napomáhají vykreslit její psychologii, doplnila.

Jako set decorator pracovala Nora Sopková třeba na filmu Královská aféra, na sérii Carnival Raw, z českých filmů třeba na Teorii tygra nebo na seriálech Terapie nebo Dokonalý svět. Nora Sopková se původně věnovala divadlu, tanci a choreografii, vystudovala scénografii a Katedru nonverbálního a komediálního herectví HAMU.

Česko-novozélandská protiválečná tragikomedie Králíček Jojo vypráví příběh desetiletého chlapce jménem Jojo (Roman Griffin Davis), kterému jeho imaginární přítel Adolf Hitler ztvárněný samotným režisérem Waititim pomáhá splnit sen stát se řádným a plnohodnotným nacistou. Snímek měl dnes v Praze novinářskou projekci a českých kin přijde 23. ledna.

Slavnostní vyhlášení Oscarů bude 9. února v Los Angeles. Dcera bude uvedena v české kinodistribuci letos na jaře ve spolupráci s Aerofilms, spolu s několika dalšími úspěšnými animovanými filmy studentů FAMU.

Posledním českým animovaným filmem, který se dostal do užšího výběru ceny Oscar, byl rovněž FAMU snímek Happy End režiséra Jana Sasky. Stalo se tak v prosinci 2016, ale film se neprobojoval do finální pětice, uvedla dnes FAMU. Jediným tvůrcem českého původu, který zvítězil v kategorii Best Animated Short Film, byl režisér a animátor Jan Jaroslav Pinkava. V roce 1998 byl soškou Oscar oceněn jeho film Gerriho hra, který produkovala americká společnost Pixar.

Darja Kaščejevová • Narodila se 1. dubna 1986 v Tádžikistánu a později studovala v Moskvě hudbu • Loni v říjnu si Kaščejevová za Dceru převzala cenu americké Akademie filmového umění a věd, označovanou za studentského Oscara. • Film zvítězil v celosvětové konkurenci nejlepších 1615 snímků filmových škol. Kaščejevová tak navázala na úspěch Jana Svěráka s filmem Ropáci z roku 1989. • Kaščejevová uvedla, že by ráda v Česku zůstala co nejdéle a připravovala další filmy. Za mezinárodní úspěch a reprezentaci české kultury jí poděkoval loni v září ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

V kategorii nejlepší film se utkají snímky Le Mans '66, Irčan, Králíček Jojo, Joker, Malé ženy, Manželská historie, 1917, Tenkrát v Hollywoodu a Parazit.

Na nejlepšího herce byli nominováni Antonio Banderas za roli stárnoucího režiséra ve snímku Bolest a sláva, hvězda filmu Tenkrát v Hollywoodu Leonardo DiCaprio, Adam Driver se svou rolí v dramatu Manželská historie, Joaquin Phoenix za hlavní roli ve snímku Joker a Jonathan Pryce, který zazářil ve filmu Dva papežové.

Na nejlepší herečku pak aspirují Cynthia Erivoová (Harriet), Scarlett Johanssonová (Manželská historie), Saoirse Ronanová (Malé ženy), Charlize Theronová (Bombshell) a Renée Zellwegerová (Judy).

Nejvíce nominací, konkrétně 11, sice získal snímek Joker, hned deseti nominacemi se ale mohou pochlubit i další filmy: nová gangsterka Martina Scorseseho Irčan, snímek Tenkrát v Hollywoodu z dílny Quentina Tarantina a rovněž válečný snímek režiséra Sama Mendese 1917, který před pár dny získal Zlatý glóbus pro nejlepší drama loňského roku.

Radost tvůrců filmu Dcera z nominace na Oscara:

V kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli byl po dlouhých 19 letech nominován Tom Hanks za snímek A Beautiful Day in the Neighborhood (Nádherný den v sousedství). Hanks získal v 90. letech Oscara hned dvakrát za sebou, v roce 1993 za snímek Philadelphia a o rok později za Forresta Gumpa. Ve stejné kategorii se s ním utkají Anthony Hopkins (Dva papežové), Al Pacino (Irčan), Joe Pesci (Irčan) a Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu). Jak poznamenala agentura AP, ačkoli se Brad Pitt pohybuje ve filmovém průmyslu již přes 30 let, ještě nikdy za své herectví Oscara nezískal. Pouze si v roce 2014 převzal cenu za produkci snímku 12 let v řetězech.

Oscaři v samostatném Česku • Posledním českým držitelem slavné filmové ceny Oscar je zpěvačka Markéta Irglová, která spolu se svým hudebním a tehdy i životním partnerem Glenem Hansardem získala v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmové romance Once. • Zatím posledním českým filmem, který dokázal proměnit oscarovou nominaci, pak byl snímek režiséra Jana Svěráka Kolja, oceněný v roce 1997. • Po úspěchu Kolji získali nominaci pro nejlepší cizojazyčný snímek také Jan Hřebejk s filmem Musíme si pomáhat (2001) a Ondřej Trojan se Želary (2004), ani jeden ale nakonec neuspěl.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se pak stane jedna z této pětice žen: Kathy Batesová (Richard Jewell), Laura Dernová (Manželská historie), Scarlett Johanssonová (Králíček Jojo), Florence Pughová (Malé ženy) a Margot Robbieová (Bombshell).

Streamingová společnost Netflix letos získala 24 nominací, včetně dvou za nejlepší snímek - za filmy Irčan a Manželská historie. Loni Netflix uspěl s desetkrát nominovaným snímkem Roma. Ten si nakonec odnesl tři ceny: za nejlepší režii, kameru a neanglicky mluvený film.

Už loni v prosinci se do širší nominace na nejlepší cizojazyčný film dostal snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče, dnes ale mezi nominované nepostoupil. V kategorii byly nominovány snímky Corpus Christi (Polsko), Země medu (Severní Makedonie), Bídníci (Francie), Bolest a sláva (Španělsko) a Parazit (Jižní Korea).