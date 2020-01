Udílení amerických hudebních cen Grammy v pondělí ovládla osmnáctiletá americká zpěvačka a skladatelka Billie Eilishová. Zvítězila ve všech čtyřech hlavních kategoriích: cenu si odnesla za nejlepší album roku, nejlepší píseň, nejlepší nahrávku i za objev roku, uvedla agentura Reuters. Udílení prestižních ocenění poznamenalo úmrtí jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob Kobeho Bryanta, který v neděli společně se svou dcerou zahynul při havárii vrtulníku v Kalifornii. Umělci na pódiu dávali najevo svůj smutek a uctili jeho památku.

Billie Eilishová zvítězila se songem Bad Guy, který se letos dostal až na samý vrchol amerického žebříčku Billboard Hot 100, a porazila tak slavné zpěvačky, jako jsou Lady Gaga, Taylor Swiftová či Lana Del Rey, napsala agentura AFP. Prestižní ocenění si odnesla i za své debutové studiové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Zpěvačka z Los Angeles album nahrála spolu se svým bratrem Finneasem v jeho ložnici.

"Nenapsali jsme si žádnou řeč, protože jsme nenatočili tohle album, abychom s ním vyhráli Grammy. Nemysleli jsme si, že by mohlo někdy něco vyhrát. Udělali jsme album o depresi, sebevražedných myšlenkách a o klimatických změnách," uvedl Finneas, když si spolu se sestrou cenu přebírali. "A teď tu stojíme zmatení, ale vděční," dodal.

Na hvězdného basketbalistu Bryanta zavzpomínala při svém úvodním vystoupení i americká zpěvačka a patnáctinásobná držitelka Grammy Alicia Keysová, která udílení cen moderovala. Přidala se k ní i americká zpěvačka a rapperka Lizzo, která se pyšnila rekordními osmi nominacemi na prestižní ocenění. Jedenatřicetiletá Lizzo, vlastním jménem Melissa Viviane Jeffersonová, slaví úspěch s albem Cuz I Love You a s hitem Truth Hurts. Cenu si nakonec odnesla mimo jiné v kategorii nejlepší album současné městské hudby a nejlepší popový sólový výkon. Porazila tak slavné hvězdy jako jsou Beyoncé, Ariana Grandeová či Taylor Swiftová.

"Všichni teď cítíme obrovský smutek," uvedla hned na úvod předávání cen Alicia Keysová. "Los Angeles, Amerika i celý svět dnes ztratili hrdinu," dodala. Slavnostní ceremoniál se odehrává v losangeleské hale Staples Center, která je domovem Los Angeles Lakers, za které Bryant hrál. "Dnešní noc patří Kobemu," prohlásila během svého vystoupení i rapperka Lizzo.

Grammy patří mezi nejvýznamnější hudební ocenění na světě. O nominacích a udílení cen rozhoduje na 13 tisíc členů americké hudební akademie. Ocenění se uděluje zhruba v 80 kategoriích.