Zlatého medvěda za nejlepší film letošního Berlinale získalo drama íránského režiséra Mohammada Rasúlofa Zlo neexistuje (There Is No Evil). Snímek osmačtyřicetiletého umělce, kterého íránský autokratický režim perzekuuje a nedovolil mu ani zúčastnit se berlínského filmového festivalu, vznikl v německo-česko-íránské koprodukci. Cenu za nejlepší režii si v sobotu odnesl Korejec Hong Sang-su za film Žena na útěku (Domangchin yeoja), velkou cenu poroty obdržel americký snímek Nikdy, zřídka, občas, vždy (Never Rarely Sometimes Always).

Dvouapůlhodinový film Zlo neexistuje, na jehož produkci se podílela i česká firma Europe Media Nest, se ve čtyřech částech zabývá otázkou, jestli se jedinec může vzepřít rozkazu ze strany autoritářského režimu, aby zabil jiného člověka; a také dopadům, jaké takový odpor může mít. Drama, které je tvrdou kritikou íránského režimu i trestu smrti, bylo na jubilejním 70. Berlinale vřele přijato diváky i většinou kritiků. Oslovilo i porotu, která v hlavní soutěži posuzovala 18 filmů.

"(Jsou to) čtyři příběhy, které ukazují, jakou síť autoritářské režimy splétají mezi normálními lidmi, aby je donutily k nelidskosti. (Je to) film, který klade otázky o naší zodpovědnosti a rozhodnutích v životě," řekl o snímku Jeremy Irons, šéf poroty Berlinale, které znovu potvrdilo, že patří k nejvíce politickým filmovým přehlídkám na světě. Íránské filmy zde vyhrály už v letech 2011 a 2015.

Zlatého medvěda za Rasúlofa, který byl loni odsouzen za "protiíránskou propagandu a ohrožování bezpečnosti státu", převzala jeho dcera Baran, která žije se svou matkou v Hamburku v bezpečí před íránským režimem. "Děkuji, jsem ohromě šťastná a zároveň velmi smutná, protože tahle cena je pro filmaře, který tu dnes nemůže být. Můžu jen ve jménu všech v týmu říci: Tahle cena je pro něj," uvedla mladá žena, která si v oceněném filmu také zahrála.

Drama Nikdy, zřídka, občas, vždy americké režisérky Elizy Hittmanové, které získalo velkou cenu poroty, líčí příběh sedmnáctileté Autumn z městečka v Pensylvánii, která nechtěně otěhotněla. Protože v tomto americkém státě by mohla jít na potrat jen se souhlasem některého z rodičů, což u ní nepřipadá v úvahu, rozhodne se vydat do New Yorku. Hittmanová, jejíž film je mimo jiné kritikou mužského sexuálního násilí, v sobotu při převzetí ceny poděkovala organizacím, "které bojují za ochranu práv všech osob v naší společnosti, které mají dělohu".

Vztahu mužů a žen se jiným způsobem věnuje i snímek Stříbrným medvědem oceněného režiséra Hong Sang-sua Žena na útěku, v jehož centru jsou rozmluvy mladé Korejky s trojicí známých o životě a právě o mužích, kteří ale jinak ve filmu cíleně hrají jen vedlejší role.

Za nejlepší herečku v sobotu porota vyhlásila pětadvacetiletou Němku Paulu Beerovou za roli Undine ve stejnojmenném snímku inspirovaném mytickou vodní bytosti, nejlepším hercem pak devětatřicetiletého Itala Elia Germana za roli italského revolucionáře v moderním umění Antonia Ligabueho ve filmu Chtěl jsem se schovat (Volevo nascondermi).

Stříbrné medvědy získali také scénáristé italsko-švýcarského filmu Historky (Favolacce) Fabio a Damiano D'Innocenzo, ocenění za výjimečný umělecký přínos pak devětasedmdesátiletý německý kameraman Jürgen Jürges za práci na kontroverzním snímku DAU. Nataša (DAU. Natasha). Mimořádného Stříbrného medvěda u příležitosti 70. Berlinale obdržel francouzsko-belgický film Smazaná historie (Effacer l’historique) o trojici sousedů, kteří se společně postaví nástrahám sociálních sítí a moderních technologií.

Europe Media Nest v Praze je odnoží dubajské společnosti Media Trading LLC. Na českém trhu působí od roku 2014 v oblasti půjčování a prodeje profesionální audiovizuální techniky a také filmové produkce. "Filmy toho typu, na kterých děláme, se točí v Iránu a potom se dodělávají v Evropě. Tento se konkrétně dodělával v Německu a společnost Europe Media Nest se podílela finančně i organizačně na jeho dokončení," řekla v sobotu produkční manažerka společnosti Gabriela Daniels k vítěznému snímku Zlo neexistuje.