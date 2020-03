Hudební festival Metronome Prague, který se měl konat 18. až 20. června na pražském Výstavišti, pořadatelé kvůli koronaviru přeložili na stejné místo na 17. až 19. září. Veškeré zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Těm, kteří se v září akce nebudou moci zúčastnit, nabídnou od poloviny dubna možnost vrácení peněz. V úterý otom informoval pořadatel festivalu David Gaydečka.

"Vítáme všechna mimořádná opatření, která se dnes dějí. Zdraví a bezpečnost hudebních příznivců, umělců, členů organizačního týmu a dalších lidí, kteří jsou do realizace Metronome Prague zapojeni, jsou pro nás na prvním místě," uvedli organizátoři.

Další informace se nacházejí na na sociálních sítích nebo na oficiálním webu festivalu.

Největšími hvězdami 5. ročníku festivalu Metronome Prague měli být v červnu americký rapper Macklemore, britská skupina Underworld, americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck a další zahraniční i tuzemští hudebníci. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na loňských přibližně 20 tisíc.

Další velké tuzemské letní festivaly zatím doufají, že se podaří současnou situaci zvládnout. "S ohledem na to, že se jedná o opatření v první polovině března reagující na situaci v tomtéž období, pokračujeme s přípravami na festival podle původního plánu. Pevně věříme, že vládní opatření zajistí zlepšení situace do té míry, že se akce v polovině června, tedy za více než tři měsíce, budou moci konat bez omezení," sdělil Roman Fejt, promotér festivalu Votvírák, který se má konat tradičně na letišti Boží Dar v Milovicích ve dnech 12. až 14. června. "Samozřejmě počítáme se zvýšenými požadavky na hygienu, které propuknutí nákazy bude i do budoucna vyžadovat. Na situaci budeme reagovat v souladu s vývojem onemocnění a bezpečnostní situací," dodal.

Přestože se v létě konají stovky různých festivalů, zájem o ně přetrvává. Například návštěvnost Colours of Ostrava se podle odhadů pohybuje kolem 50 tisíc lidí. Branami areálu loňské liberecké akce Benátská! prochází během tří dnů přibližně 40 tisíc lidí. Vizovický Masters of Rock podle pořadatelů navštívuje přes 20.000 lidí. Počet návštěvníků, kteří přijíždějí do Hradce Králové na třídenní hudební festival Rock for People organizátoři odhadují na téměř 25 tisíc. Velkou návštěvnost hlásí i další akce. Podle průzkumu agentury NMS Market Research považuje letní hudební festivaly za oblíbenou zábavu 65 procent Čechů, zejména těch mladších.