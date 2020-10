V pořadí 25. bondovka s podtitulem Není čas zemřít měla mít premiéru letos v dubnu. Kvůli pandemii koronaviru bylo její uvedení do kin odloženo nejprve na říjen, posléze až na jaro příštího roku. Nejnovější film o slavném britském agentovi má zatím největší rozpočet ze všech svých předchůdců, přes 200 milionů dolarů. Uvést ho v době pandemie, kdy v kinech panují omezení či jsou zavřená úplně, by proto bylo extrémně riskantní. Kromě mediálního studia Metro-Goldwyn-Mayer, které novou bondovku produkuje, mají i další produkční společnosti obavy o své zisky. Do konce roku se tak v kinech objeví jen hrstka filmových blockbusterů - tedy pokud i jejich premiéry nebudou znovu přesunuty.