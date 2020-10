Ve věku 90 let zemřel britský herec Sean Connery. Informovala o tom stanice BBC. Kromě jiného byl Connery jedním z představitelů Jamese Bonda. Jeho úmrtí potvrdila rodina.

Podle BBC je slavný Skot považován za nejlepšího z těch, komu byla svěřena role neporazitelného agenta 007. Hrál v sedmi dílech série, ale je znám i z jiných rolí ze snímku Indiana Jones a Poslední křížová výprava, Robin Hood nebo Jméno růže. Devadesátiny oslavil v srpnu.

Narodil se v rodině katolického továrního dělníka a protestantské uklízečky a jeho život nezačínal v rychlých autech, za přítomnosti krásných žen ani vodky, připomíná BBC. Ze školy odešel ve 13 letech bez jakékoli kvalifikace a začal s donáškou mléka, leštěním rakví a zednickou prací. Pak vstoupil do královského námořnictva, kde pobyl tři roky.

Legendární slova Bond, James Bond pronesl poprvé v roce 1962 při natáčení první ze "svých" bondovek Dr. No. V konkurzu tehdy, ačkoli neprofesionál, zvítězil před Carym Grantem, Rexem Harrisonem i Rogerem Moorem. Zahájil tím svou slavnou hereckou kariéru.

Výtvarník Richard Demarco, který za studií Conneryho často maloval, ho popsal jako "příliš krásného na to, aby se to dalo vyjádřit slovy". Connery byl ve svých 59 letech označen za sexuálně nejpřitažlivějšího muže planety. Když ho vybírali do jedné z prvních rolí, usoudila režisérova manželka, že "ženám se bude líbit". Connery byl také nadaný hráč fotbalu, ale nakonec si řekl, že tato kariéra by neměla dlouhého trvání, a orientoval se na herectví.

Jak uvádí BBC, Connery nenáviděl hollywoodský životní styl a raději hrával golf ve svým domech ve Španělsku, Portugalsku a v Karibiku. Se svou druhou ženu Micheline Roqubruneovou se seznámil v Maroku, poprvé byl ženatý s australskou herečkou Diane Cilentovou. Toto manželství skončilo v roce 1975 a Connery byl obviněn z násilí na své ženě. S Cilentovou má syna Jasona, který se také věnuje herectví.

Jeho jediného Oscara a také první Zlatý glóbus mu přinesla vedlejší role penzionovaného policisty Jima Maloneho ve snímku The Untouchables (Neúplatní, 1987). Když přebíral prvně jmenovanou cenu, většina sálu tleskala vstoje a Connery publikum odměnil mimo jiné vtipem. Připravoval se prý sošku věnovat své ženě, ale v zákulisí před ceremoniálem zjistil, že má cenu pouhých 15 tisíc dolarů.

Connery se narodil v Edinburghu a celý život byl hrdým Skotem, v roce 2011 vyhlášen největším žijícím skotským národním pokladem. Herec byl členem středolevé politické strany SNP, která bojuje o nezávislý skotský stát.

V důsledku Conneryho vlastenectví dvakrát neprošel návrh na jeho povýšení do šlechtického stavu a titul sir přijal − v tradičním kiltu − v edinburském zámku Holyrood od královny Alžběty II. až napotřetí, v roce 2000.