Letošní zavření divadel kvůli zamezení šíření koronaviru donutilo většinu divadelníků najít si jinou formu, jak k divákovi dostat své hry a stále nějak vydělávat. Cestou živého vysílání a dobrovolných příspěvků se vydalo ostravské Divadlo Mír, jejichž streamované improvizační show sledují na YouTube statisíce lidí. "Ze dne na den jsme se rozhodli streamovat a do 24 hodin jsme to byli schopní zrealizovat. Rychlost byla podle mě rozhodující," popisuje v rozhovoru pro HN důvody úspěchu šéf a majitel Divadla Mír Albert Čuba. Kromě živých streamů a vlastních skečů se Divadlo Mír a jeho herci stali také protagonisty seriálu (s)KORO na mizině, jehož první díl má od své březnové premiéry už přes milion zhlédnutí.

Byli jste jedni z prvních, kteří začali na jaře streamovat svou improvizační show skupiny Tři tygři přes YouTube za dobrovolný příspěvek. Kolik se vám tehdy podařilo vybrat?

Během prvního měsíce nám lidi poslali zhruba 690 tisíc korun, potom to v dalších měsících postupně klesalo. V rámci druhé vlny se vybrané částky pohybují plus minus stejně. Hlavní rozdíl je v tom, že během první vlny posílalo méně lidí větší částky, teď zase posílá více lidí menší částky. Během října, kdy byl první měsíc, kdy jsme zase streamovali, to bylo o něco málo více jako za březen a teď v dalších měsících to klesá.