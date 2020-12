Do boje o filmového Oscara půjde za Českou republiku vedle Šarlatána Agnieszky Hollandové také animovaný snímek Sh_t Happens. Film režisérů Michaely Mihályiové a Davida Štumpfa se kvalifikoval do kategorie nejlepší krátkometrážní animovaný film. Snímek se zároveň bude ucházet o prestižní francouzskou filmovou cenu César.

Nominace do nejlepší desítky v cenách Americké filmové a televizní akademie budou vyhlášeny v únoru a o vítězi se rozhodne 25. dubna 2021 v Los Angeles. Naposledy se z českých filmů o toto ocenění ucházel loni loutkový film Dcera, který postoupil až mezi pět nominovaných filmů.

Zároveň se Sh_t Happens kvalifikoval mezi 12 nejlepších krátkých animovaných filmů a bude se ucházet o cenu César, kterou udílí Francouzská filmová akademie. Předávání těchto cen bude v únoru příštího roku. Film vznikl v koprodukci se Slovenskem a Francií, na výrobě se podílela i mezinárodní televizní stanice Arte.

"Jsem rád, že česká animace získává čím dál větší prestiž na mezinárodním poli a naše filmy jsou stále úspěšnější nejen na festivalech, ale objevují se i v programech zahraničních televizních stanic jako Arte nebo Canal +, případně na VOD platformách. Doufám, že takovou možnost budeme mít i v Česku a film Sh_t Happens přineseme divákům nejen v kinech a na VOD platformách, ale i na televizních obrazovkách," uvedl producent filmu Peter Badač.

Sh_t Happens měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách v roce 2019 a byl uveden i na festivalu Sundance v USA. Od své premiéry objel více než 100 festivalů a získal 14 ocenění. Čeští diváci mohli snímek vidět v kinech v rámci pásma FAMU v kině 01 nebo si ho mohou pustit na VOD platformě Dafilms.cz. Film vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci, podpořil ho Státní fond kinematografie, slovenský Audiovizuálny fond, grantový program Evropské unie Kreativní Evropa MEDIA, francouzský fond CNC a fond Procirep-Angola.