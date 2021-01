Každý týden alespoň jeden nový film. To slíbila na začátku letošního roku všem svým předplatitelům streamovací služba Netflix. Ve videu vydaném tento týden představují velká hollywoodská jména své nové snímky, které se na této platformě objeví. Netflix tak potvrdil stávající trend, kdy světová studia nepočítají s tím, že by se diváci letos ve velkém počtu vrátili do kinosálů.

Od Netflixu jde o nečekaný krok. V minulosti byl totiž vždy dost tajemný, co se týká toho, na jaké snímky se mohou jeho předplatitelé těšit. Seznam 71 filmů z vlastní produkce, který zatím Netflix představil, ale rozhodně nemusí být konečný. Vzhledem ke stále zavřeným kinům je možné, že streamovací služba zakoupí práva od studií Universal nebo Paramount, jak uvádí server The Verge.