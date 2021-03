Získat cenu Grammy je pro světové hudebníky velká pocta. Navenek honosná a prestižní každoroční událost čelí ale v posledních letech vlně kritiky pro předpojatost vůči některým nominovaným a nedostatečnou transparentnost výběru vítězů.

Letošní 63. ročník cen Grammy se měl konat v lednu, kvůli špatné epidemické situaci v americkém státě Kalifornie, kde se předávání koná, bylo přesunuto na tuto neděli. Vysílat se bude v pondělí ve dvě hodiny ráno našeho času. A tvůrci slibují živější alternativu jiným předáváním cen, která měla podobu videokonferencí. Na názorech kritiků soutěže to ale nic nemění.

"Grammy jsou nadále zkorumpované. Dlužíte mně, mým fanouškům a celému hudebnímu průmyslu transparentnost," napsal v listopadu na svůj Twitter kanadský umělec Abel Tesfaye, vystupující pod jménem The Weeknd. Reagoval tak na právě zveřejněné nominace na letošní ročník cen, z nichž ani jedna nebyla pro něj. Poslední album The Weeknda s názvem After Hours přitom získalo nejen pozitivní ohlas kritiků, ale dařilo se mu i komerčně. Píseň Blinding Lights z tohoto alba láme rekordy, strávila rok v kuse v top 10 nejoblíbenějších skladeb žebříčku Billboard. Přesto si v listopadu nevysloužil ani jednu nominaci.

Kanadský umělec vidí problém v anonymních odborných komisích, které mají poslední slovo ve výběru nominovaných. První návrh nominací tvoří tisíce hudebníků a textařů, kteří jsou členy Národní akademie hudebního umění a věd (NARAS), neziskové organizace, jež předávání cen Grammy pořádá. U většiny kategorií činí pak finální rozhodnutí o podobě nominací zmíněné anonymní odborné komise, které mají plnit kontrolní funkci a zajistit nestrannost výběru nominandů. Při výběru vychází primárně z návrhu všech členů akademie, ale mohou přidat i jiná jména.

Činnost komisí je ale neveřejná a pro umělce jako The Weeknd jsou netransparentním nástrojem, jak výběr ovlivnit. "Kvůli tajným komisím si nadále nepřeji, aby moje nahrávací společnost registrovala mou hudbu na ceny Grammy," uvedl Weeknd v prohlášení zaslaném deníku The New York Times.

A není sám, kdo s činností akademie není spokojený. "Možná že někdy ano (!!!), ale ne vždy je to o hudbě nebo kvalitě nebo kultuře," napsala v příspěvku na Instagramu další z kritiček cen Grammy americká zpěvačka Halsey. Zmínila dále, že v hudebním světě je to často spíše o tom, zda umělec zná správné lidi a dává exkluzivní vystoupení. "Doufám ve více transparentnosti a v reformu. Ale myslím, že tenhle příspěvek mě stejně uvalí na černou listinu," napsala. Její poslední album Manic nezískalo ani jednu nominaci.

"Nas*at na Grammy a všechny s nimi spojené. Pokud si nepodáváš ruce a neposíláš dárky, nezváží tě na nominaci. Příští rok vám pošlu dárkový koš," kritizoval ceny tento týden na svém Twitteru britský zpěvák Zayn Malik, bývalý člen chlapecké hudební skupiny One Direction. Není však jisté, na co svým výrokem konkrétně reagoval, jelikož jeho poslední hudební album vyšlo až letos v lednu a nominované tedy být ani nemohlo. Akademie vyhlašuje nominace vždy v listopadu, nominované mohly být hudební počiny z období od září 2019 do října 2020.

Akademie se však ohrazuje, že dělá, co může. "Bohužel, každý rok je méně nominací, než kolik je umělců, kteří by si je zasloužili," uvedl v prohlášení pro Insider Harvey Mason, prezident NARAS. Členové nominačních komisí jsou podle něj drženi v anonymitě, aby byli chránění před lobbováním ze strany umělců, jejich týmů a fanoušků.

Podle Masonových slov se akademie snaží neustále zlepšovat, včetně fungování nominačních komisí. Minulý rok v reakci na nedostatečnou rozmanitost členů přijala tisíce nových členů, z nichž téměř polovina byly ženy a 21 procent bylo afroamerického, část pak i hispánského a asijského původu.

Právě nedostatečná genderová a etnická rozmanitost komisí je dlouhodobě hlavním problémem z pohledu kritiků. Kromě The Weeknda dříve proti cenám Grammy vystoupili další hudebníci tmavé pleti jako Drake, Kanye West nebo Frank Ocean. Poukazují tím na problematičnost předávání ocenění, jejichž principem má být docenění umělců svými kolegy z hudební branže, bez ohledu na komerční úspěšnost.

The Weeknd bez debat vytvořil album roku, alespoň z hlediska popularity, uvedl pro The New York Times hudební manažer Chris Anokute. "Pokud pro něj kolegové nehlasovali, je to škoda – pokud je to tedy pravda," dodal.