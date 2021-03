Vláda v pondělí odvolala z funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Agenda jeho skupiny se postupně přesune pod ministerstvo průmyslu, kde by měla vzniknout nová sekce s náměstkem pro výstavbu jaderného zdroje. Po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj Míl špatně komunikoval a neměl bezpečnostní prověrku. „Za dva roky, co jsem ve funkci, jsem ji nepotřeboval. Ani ji po mně nikdo nechtěl,“ řekl v rozhovoru pro HN Míl. Jednání kabinetu předcházela schůzka Bezpečnostní rady státu k dalšímu postupu v přípravě tendru na stavbu bloku v Dukovanech. Havlíček totiž dříve oznámil, že zadá investorovi, polostátní firmě ČEZ, aby zájemcům o projekt včetně Rusů poslal zadávací dokumentaci a zároveň dotazník, jak chtějí zajistit bezpečnost. Míl ale poslal radě stanovisko, že s takovým postupem nesouhlasí. Na účasti Rusů v tendru navíc nebyla politická shoda.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.