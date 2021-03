Hygienici brzy zpřísní dozor nad povinným testováním na koronavirus ve firmách. Velké podniky jsou povinny ho jednou za týden u každého zaměstnance uskutečnit už od začátku března, i ty nejmenší s ním musí začít v dubnu, „Systém kontrol se rozběhne po Velikonocích, zatím jsme působili spíše jen jako poradce,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví jihlavské krajské hygienické stanice Jiří Kos.

HN: Jak budou kontroly vypadat a co se dělo dosud?

Doteď se spíše podniky obracely na nás, jak testování provádět, sloužili jsme jim jako poradní orgán. Po Velikonocích se ale situace otočí a začneme ve spolupráci s inspektorátem bezpečnosti práce firmy telefonicky kontaktovat, obesílat a budeme se snažit kontrolovat, zda údaje, které vykazují, jsou pravdivé, nebo ne. Většina naší činnosti se bude odehrávat distančně, po klasických kanálech, datovými schránkami, e-maily, telefonicky. Někde se testují sami, někde jim to zajišťují firmy, takže se to budeme snažit mít pod kontrolou propletencem různých metod. Fyzická přítomnost bude spíše výjimečná. Až když se někde objeví problém nebo kdybychom dostali konkrétní podnět, udání, měly by tam naše dvě organizace jít společně.