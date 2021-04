Jak by zněly písně Kurta Cobaina, Jimiho Hendrixe, Amy Winehouse nebo Jima Morrisona, kdyby měli tito hudebníci šanci dál tvořit? Na to se nedávno pokusila odpovědět kanadská organizace Over the Bridge čtyřmi novými skladbami. Vznikly za využití umělé inteligence, která na základě dat z diskografie uvedených umělců skládala v jejich duchu. Nevznikly sice hity, které by mohly zbořit hitparádu, ale výsledky nesou povědomý rukopis zesnulých autorů.