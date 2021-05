Noc pro dva na Manhattanu, přímo u vyhlášené Lexingtonské ulice jen za 20 dolarů, resp. za 19,94 dolaru? Nabídka to je i v době turistického útlumu způsobeného covidem hodně nezvyklá a nízká. Má to samozřejmě háček: kdo má zájem, musí umět hodně rychle klikat. To sice není v Česku posledních týdnů tak neobvyklý požadavek, ale přece…