Vybrané multiplexy Cinema City přidaly do svého programu slavné operní tituly. Každý měsíc uvedou jednu ze světových oper. První z nich bude Aida od Giuseppe Verdiho, kterou zájemci mohou zhlédnout 18. a 25. února v Cinema City Chodov, ve Slovanském domě v Plzni, v brněnském Velkém Špalíčku a v Ostravě. Za kina o tom informovala Denisa Šandová.

V případě Aidy uvidí návštěvníci představení nastudované pro operní festival v Salcburku. Mezinárodnímu obsazení vévodí ruská sopranistka Anna Netrebková jako Aida a italský dirigent a hudební ředitel Chicagského symfonického orchestru Riccardo Muti. Slavná Verdiho Aida je příběh o egyptském vojevůdci Radamovi a o jeho lásce k etiopské otrokyni. Verdi dílo napsal v roce 1871 na objednávku pro nové operní divadlo v Káhiře. Divadlo bylo slavnostně uvedeno při příležitosti oslav zahájení provozu Suezského průplavu.

Dále diváky v kinech čeká 24. a 31. března Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta a 21. a 28. dubna naváže Lucia di Lammermoor od Gaetana Donizettiho. Další tituly budou postupně oznamovány. Více informací se nachází na www.cinemacity.cz/opery. Opery v Cinema City se promítají v otitulkovaných verzích.

Promítání oper v českých kinech má několikaletou tradici. Díky distribuční společnosti Aerofilms se také česká kina zapojují do přímých přenosů Met: Live in HD, série operních představení vysílaných živě ve vysokém rozlišení přes satelit do kin po celém světě. Od svého počátku v roce 2006 přenesla na velká plátna přes 100 představení, v nichž se představily největší operní hvězdy.

Prvním letošním přenosem z newyorské Metropolitní opery (Met) do dvaceti vybraných kin v Česku bude 29. února opera Agrippina od Georga Friedricha Händela v titulní roli s Joyce DiDonatovou. Americkou mezzosopranistku znají čeští posluchači z vystoupení v pražském Rudolfinu. Program přenosů do kin se nachází na www.vicnezfilm.cz.