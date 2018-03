Komedie Emoji ve filmu si vysloužila anticenu za nejhorší film loňského roku. Agentura AP připomíná, že za 38 let, co se Zlaté maliny udělují, je to poprvé, co ji získal animovaný film.

Ocenění je protipólem filmových Oscarů, které se budou udělovat v noci na pondělí SEČ.

"Letos v čele nepovedených filmových počinů stojí dílo založené na emotikonech, v němž vystupují mluvící hovínka," uvedli pořadatelé Zlatých malin v prohlášení. Podle nich se to stalo v roce, "kdy hollywoodská hromada recyklovaného šuntu dosáhla historické velikosti" a který se nesl ve znamení "toxického nedostatku originality".

Animovaný 3D snímek Emoji ve filmu bodoval také ve třech dalších kategoriích. Získal ocenění za nejhorší scénář nebo nejbídnější režii, stejně jako za nejhorší filmový pár, který mohou podle pořadatelů dostat "kterékoli dva nesnesitelné emotikony" z tohoto filmu.

Zlatou malinu za nejhorší herecký počin si vysloužil Tom Cruise, který hrál hlavní roli v nové verzi filmu Mumie. Jak připomíná AP, Cruise byl za svou kariéru třikrát nominován na Oscara, nikdy si ale cenu nakonec neodnesl. Je naopak dvojnásobným držitelem Zlaté maliny.

V kategorii nejhorší herečka si anticenu vysloužil herec Tyler Perry za výkon ve fimlu Boo 2! A Madea Halloween. Jde o další snímek, v němž vystupuje v roli neurvalé stárnoucí černošky Madey.

Na herecké dno se podle organizátorů vrátil Mel Gibson, který dostal Zlatou malinu za herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Táta je doma 2. Mezi herečkami v této kategorii vyhrála Kim Basingerová za úlohu ve filmu Padesát odstínů temnoty. Zařadila se tak do vybrané společnosti takových hvězd, jako jsou Faye Dunawayová, Liza Minelliová a Halle Berryová, které získaly během kariéry Zlatou Malinu i Oscara.

Poprvé se udělovala zvláštní cena recenzního serveru Rotten Tomatoes pro film, který je "tak špatný, že se vám musí líbit". Ocenění, o kterém rozhodovali fanoušci v online hlasování, si odnesla filmová adaptace televizního seriálu Pobřežní hlídka.

Ceny za nejhorší snímky a herecké počiny každoročně uděluje nadace Golden Raspberry Awards. S nápadem udělovat filmové anticeny přišel v roce 1980 kalifornský publicista a filmový fanda John Wilson. Vítězové si většinou ocenění nepřevezmou.