Na letošním 71. mezinárodním festivalu v Cannes budou soupeřit filmy známých režisérů, jako jsou Francouz Jean-Luc Godard, Ital Matteo Garrone nebo Američan Spike Lee. Oznámili to ve čtvrtek organizátoři festivalu.

Sedmaosmdesátiletý Godard přichází se snímkem Le livre d'image (Obrazová kniha) tématicky zaměřeným na arabský svět. Konkurují mu 49letý Garrone s filmem Dogman o záhadné infekci a 61letý Lee s thrillerem Black Klansman o černošském policistovi, kterému se podařilo infiltrovat do bělošské rasistické organizace Ku Klux Klan.

Na festivalu, který se bude konat od 8. do 19. května, se představí také francouzští tvůrci Stéphane Brizé s filmem En guerre (Ve válce), Christophe Honoré se snímkem Plaire, aimer et courir vite (Líbit se, milovat a rychle zdrhat) a Eva Hussonová s filmem Les Filles du soleil (Dívky slunce). Na seznamu jsou rovněž mimo jiné Američan David Robert Mitchell se snímkem Under the Silver Lake (Pod stříbrným jezerem), Číňan Ťia Čang-kche s filmem pod anglickým názvem Ash is Purest White (Popel je ryzí bílá) a Japonec Hirokazu Kore-Eda s dílem Manbiki kazoku pod anglickým názvem Shoplifters (Zloději z obchodů).

Pozváni jsou rovněž tvůrci, kteří ve svých zemích čelí perzekuci ze strany úřadů: Íránec Džafar Panahí s počinem pod anglickým názvem Three Faces (Tři tváře) a Rus Kirill Serebrennikov se snímkem Leto (Léto). Panahí má zákaz opustit zemi, Serebrennikov má domácí vězení. Organizátoři festivalu proto posílají dopisy i příslušným úřadům s prosbou, aby filmařům dovolily se festivalu zúčastnit.

O nejvyšší ocenění, Zlatou palmu pro nejlepší film, bude letos soutěžit celkem 18 filmů.

Festival v Cannes se poprvé konal v roce 1946. Hlavní festivalová cena, Zlatá palma, však byla poprvé udělena až v roce 1955. Loni ji získalo koprodukční drama Čtverec švédského režiséra a scénáristy Rubena Östlunda.