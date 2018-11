Ve věku 87 let v New Yorku zemřel americký scenárista William Goldman. S odvoláním na jeho dceru Jenny o tom v pátek informoval mimo jiné list The Washington Post (WP). Držitel dvou cen americké filmové akademie Oscar napsal scénář například k filmům Butch Cassidy a Sundance Kid či Všichni prezidentovi muži.

Goldman, který podle WP zemřel na následky rakoviny a zápalu plic, psal také vlastní knihy. Dvě z nich se staly také námětem k úspěšným filmům, k nimž Goldman napsal scénáře. Jednou z nich byl Maratónec z roku 1976, ve kterém si hlavní roli zahrál Dustin Hoffman, druhou pohádka Princezna nevěsta z roku 1987.

Ocenění americké filmové akademie Oscar mu vynesly scénáře k westernu Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969, ve kterém si zahráli Paul Newman a Robert Redford, a dramatu Všichni prezidentovi muži z roku 1976, který vznikl na motivy skutečných událostí kolem aféry Watergate.

K dalším snímkům, k nimž Goldman napsal scénáře, patří válečné drama Příliš vzdálený most, westernová komedie Maverick či thriller Misery nechce zemřít.

