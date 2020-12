Hollywoodské studio Warner Bros. bude nabízet všechny nové filmy na streamovací službě HBO Max ve stejný čas jako v amerických kinech. Po měsíci filmy streamovat přestane a budou se promítat už jen v kinosálech. Zatím se nový model bude zkoušet příští rok, uvedlo ve čtvrtek studio. Společnost vlastněná skupinou AT&T reaguje na slabý prodej lístků na nově uváděné filmy a na skutečnost, že většina amerických kin je nyní kvůli pandemii zavřená.

"Nikdo si nepřeje návrat filmů zpět na velké plátno víc než my," řekla generální ředitelka WarnerMedia Studios a Networks Group Ann Sarnoffová. Uvedla, že společnost si uvědomuje, jak je uvádění nových filmů pro kina důležité. "Ale musíme to vyvážit s realitou, že většina biografů v USA bude pravděpodobně fungovat se sníženou kapacitou po celý rok 2021," dodala.

Diváci, kteří si předplatí HBO Max, tak budou moci sledovat filmy, jako jsou nový Matrix, Godzilla vs. Kong nebo Život v Heights, bez dalších poplatků. Filmy však zde budou dostupné jen po dobu jednoho měsíce a poté je provozovatel na nějaký čas z nabídky stáhne. V té samé době budou ke zhlédnutí i v kinech. Warner Bros. plánují tento experiment zkusit po dobu jednoho roku.

HBO Max je k dispozici pouze ve Spojených státech. V zahraničí si zájemci budou muset na 17 filmů, které Warner Bros. plánují příští rok uvést, zajít i nadále do kin. Filmy Warner Bros. ročně kinům v Severní Americe podle agentury AP vydělají 1,5 až dvě miliardy dolarů (32,6 až 43,5 miliardy korun).

Krok Warner Bros. ještě ztěžuje situaci už tak pandemií velmi poškozených amerických kin. Zavřená musela být většinu letošního roku a otevřít se celostátně směla až na konci léta s výjimkou některých klíčových lokalit včetně Los Angeles a New Yorku. Ale protože většina premiér byla posunuta a počet nových nákaz covidem-19 opět roste, zhruba 60 procent kin se od té doby zavřelo znovu, napsala agentura AP.

Současná situace je proto z pozice Warner Bros. ideální příležitostí takový experiment vyzkoušet. Společnost se rozhodla do kin letos vypustit očekávaný film Tenet Christophera Nolana, což se jí ve finále nevyplatilo. Podle serveru Variety se spekuluje, že na něm společnost prodělá až 100 milionů dolarů.

Američtí provozovatelé kin krok Warner Bros. kritizují, mezi nimi i největší řetězec kin na světě AMC Theaters. "WarnerMedia podle všeho hodlá obětovat značnou část ziskovosti své divize pro filmová studia, produkčních partnerů a filmových tvůrců, aby dotovala svůj start-up HBO Max," řekl prezident společnosti AMC Entertainment Adam Aron pro časopis The Hollywood Reporter. AMC podle Arona s filmovou společností zahájila "okamžitý a urgentní dialog".

Společnost AMC Entertainment ve čtvrtek oznámila, že prodá své akcie v hodnotě více než 700 milionů dolarů. Zároveň varovala, že pokud nedosáhne potřebné likvidity, mohlo by to pro ni znamenat bankrot, napsal deník The Wall Street Journal. Prodej akcií by mohl společnosti pomoci získat dostatek financí, aby přežila dobu, než se dostatečně rozšíří vakcína proti covidu-19 a lidé se pomalu vrátí do kinosálů, věří její prezident Aron.

Poté co společnost Warner Bros. svůj záměr ve čtvrtek oznámila, spadly akcie AMC o 16 procent, dalšího z řetězců kin Cinemark dokonce o 22 procent. Podle ředitele WarnerMedia Jasona Kilara jde o přehnanou reakci.

WarnerMedia není jedinou společností, která v této době experimentuje s vydáním filmů. Společnost Disney například vydala film Mulan v září exkluzivně na své streamovací platformě Disney+.