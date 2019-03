Ve věku 64 let v úterý ráno zemřela v plzeňské fakultní nemocnici zpěvačka Věra Bílá. Informoval o tom server Romea.cz. Bílá byla na přelomu tisíciletí nejznámější zpěvačkou z Česka ve světě, proslavila se zejména vystupováním se skupinou Kale. Před lety vyprodala i pařížskou Olympii a v Bílém domě zpívala americkému prezidentovi Billu Clintonovi. Podle webu byla zpěvačka hospitalizována v pondělí večer a příčinou její smrti byl infarkt.

"V pondělí 11. března k nám byla v nočních hodinách přivezena 64letá pacientka na urgentní příjem. Její zdravotní stav byl kritický. I přes okamžitou resuscitaci se lékařům nepodařilo obnovit životní funkce a pacientka zemřela," řekla v úterý mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

"Byl to jeden z největších talentů u nás, a to nemyslím jenom mezi romskými muzikanty, ale obecně. Ona měla pod vedením manažera Jiřího Smetany rozjetou ohromnou kariéru, ale bohužel ji to moc nezajímalo. Měla všechny předpoklady s výjimkou jednoho, ale strašně důležitého - a to byla pracovitost a spolehlivost," řekl hudební kritik Jiří Černý.

Za velkou ztrátu pro tuzemskou hudbou označila úmrtí Bílé Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava. "Úchvatná a nezvladatelná zpěvačka, která patří k našim nejúspěšnějším umělcům, dokázala vyprodat světové sály, včetně pařížské Olympie. Na Colours se nám ji získat nepodařilo a to mě bude vždy mrzet," uvedla.

Bílá se narodila 22. května 1954 v Rokycanech v muzikantské rodině Giňů. Nejprve zpívala na rodinných slavnostech, svatbách a zábavách s cimbálovou muzikou svého otce Karola Gini. Širšímu publiku objevila Bílou zpěvačka Zuzana Navarová. Díky ní - a také česko-francouzskému manažerovi Smetanovi - se Bílá se skupinou Kale zařadila mezi velké hvězdy etnické hudby.

Uznávaná romská zpěvačka později propadla hraní na automatech, kvůli podlomenému zdraví koncertovala výjimečně.

Podle serveru Romea.cz se Bílá měla tento pátek vrátit na pódium, kde měl odstartovat její comeback koncertem s Janem Bendigem a Milanem Krokou.

Bendigův manažer Lukáš Rejmon v úterý řekl, že první z připravovaných koncertů se měl konat tento pátek, zatím bylo v plánu asi osm vystoupení. Bílá se na koncertní šňůru připravovala, nacvičovala. S Bendigem a Krokou natočili společný klip, který měl být předzvěstí jejího návratu na koncertní pódia po 15 letech, řekl Rejmon.

Píseň "Mek som adaj", což znamená "Ještě jsem tady", je podle něj o tom, jak se zpěvačka těší na návrat ke koncertování. "Věra byla ještě minulý týden ve skvělé formě. Hlasově na tom byla každým dnem lépe. Měli jsme zkoušku na ten koncert a Věra tam dokonce tancovala. Strašně moc se těšila na návrat a měla velkou radost z reakcí na ten klip a z toho, že na ni lidé nezapomněli," popsal Rejmon.

Zpěvaččinu snahu o návrat na pódia loni zmapoval i dokument Ostravského studia České televize. Režisér David Vondráček ve snímku Poslední naděje Věry Bílé po dva roky zachycoval zpěvaččiny životní peripetie poté, co opustila kapelu Kale, zadlužila se a zemřel jí syn i manžel. Zpěvačka přesto stále věřila, že se jí podaří hudební kariéru znovu nastartovat.