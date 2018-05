Švédská akademie v pátek oznámila, že letos neudělí Nobelovu cenu za literaturu. Instituci poznamenal v poslední době skandál kolem sexuálního obtěžování a vyzrazování jmen laureátů, kvůli němuž akademii opustilo několik členů.

Akademie uvedla, že vyhlášení a předání Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 bude o rok odloženo. V roce 2019 tak budou předány ceny dvě.

"Považujeme za nutné věnovat čas obnově důvěry veřejnosti v akademii, než bude vyhlášen další laureát," vysvětlil rozhodnutí Švédské akademie její šéf Anders Olsson v prohlášení. Toto rozhodnutí jsme přijali "s ohledem na předchozí a budoucí držitele Nobelovy ceny za literaturu, s ohledem na Nobelovu nadaci a na širokou veřejnost".

Plánujeme však udělit cenu v příštím roce a doufáme, že to bude cena dvojnásobná. V minulosti se to stalo již pětkrát, takže to není nic nového, dodal Olsson.

Od roku 1901, kdy bylo ocenění uděleno poprvé, nebyla cena vyhlášena pouze v době první a druhé světové války v letech 1914, 1918 a 1940 až 1943 a v roce 1935, kdy nebyl nalezen nikdo, kdo by si cenu zasloužil, napsal zpravodajský server BBC News.

V některých letech ale bylo, podobně jako nyní, předání ceny odloženo. O rok později, až v roce 1950, ji například dostal americký spisovatel William Faulkner.

Stávající krizi ve Švédské akademii vyvolal případ manžela jedné ze členek instituce Jeana-Claudea Arnaulta, kterého 18 žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. Některé z případů se údajně odehrály v prostorách patřících Švédské akademii. Arnault veškerá obvinění odmítá.

Podle švédského listu Dagens Nyheter ředitel stockholmského kulturního střediska Arnault také opakovaně vyzradil jméno laureáta každoročně udělované ceny.

V souvislosti s Arnaultem a jeho manželkou Katarinou Frostensonovou se navíc objevila obvinění ze střetu zájmů. Švédská akademie, která také každoročně rozděluje asi tři miliony dolarů v podobě stipendií, totiž v minulosti finančně podporovala i stockholmské soukromé kulturní centrum Forum, které Arnault s Frostensonovou vedou.

Frostensonová již na svou funkci ve Švédské akademii rezignovala, stejně jako kvůli skandálu odešla šéfka instituce Sara Daniusová a čtyři další členové - Klas Östergren, Kjell Espmark, Peter Englund a Sara Stridsbergová. Další dvě členky akademie (Kerstin Ekmanová a Lotta Lotassová) jsou již delší dobu neaktivní.

Oficiálně nikdo z 18 členů akademie rezignovat nemůže, protože všichni zastávají své funkce doživotně, členové se jen mohou přestat účastnit chodu instituce. Švédský král Carl XVI. Gustaf nedávno ohlásil, že stanovy změní tak, aby z akademie bylo možné odstoupit.