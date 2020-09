Britský umělec Anthony James se proslavil tím, že před dvanácti lety zapálil své Ferrari 355 Spider. Torzo poté nechal zrezivět a následně ho umístil do skleněného kvádru s LED světly a březovými trámy. "Má to znázorňovat oběť. Antičtí lidé obětovali bohyni Venuši v březových hájích, takže je to podobné chrámu. A ono auto bylo mým cenným majetkem, něčím, co jsem vždycky chtěl. Tak jsem ho obětoval," uvedl tehdy James pro americký magazín Forbes.

Dnes už James auta neničí, ale u slavné italské automobilové značky zůstal. Během posledního půl roku vyrobil kopie karoserií dvou modelů z kovů. Ferrari 250 Testa Rossa z roku 1957 vytvořil z bronzu a Ferrari P4 z roku 1967 z hliníku, Ferrari 250 GTO z roku 1962 v měděném provedení ještě dokončuje.

"S 355 Spiderem to bylo ve skutečnosti o spálení falešné ikony. Miluji Ferrari, jsou pro mě ikonická, ale tato má díla znázorňují, že člověk nenajde štěstí v prázdnotě uvnitř hmotného vlastnictví. Štěstí naleznete uvnitř sebe," vysvětlil James pro agenturu Bloomberg.

Pro vytvarování surového materiálu v karoserii auta používá James staré nástroje, jako je kladivo nebo anglické kolo na tváření plechů. Pomocí nich pak kovy vytepá do požadovaného tvaru. Na každý panel potřebuje 600 úderů kladivem, následné svařování do jednoho kusu zabere desítky hodin. Závěrečné leštění trvá dva týdny.

Materiál James vybíral záměrně. Pro své nejoblíbenější Ferrari 250 GTO zvolil měď, protože je podle něj ženská a jemná, přesně jako onen automobil. Bronz je zase nejběžnější materiál používaný na plastiky a s hliníkem je nejjednodušší práce - Ferrari P4 bylo jeho prvním autem, chtěl proto začít zlehka.

Dílo nazvané Repose (odpočinek) bude vystavené po znovuotevření muzeí v kalifornském Palm Springs. Jeho cena je odhadována na 325 tisíc dolarů, tedy asi na 7,3 milionu korun.

Náhled na Ferrari z bronzu: